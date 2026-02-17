Vita di città
Rinviato al 22 febbraio il "Funerale del Carnevale"
Le condizioni meteo non permettono lo svolgimento della manifestazione
Giovinazzo - martedì 17 febbraio 2026 11.18
L'epilogo del "Carnevale Giovinazzese" non ci sarà quest'oggi, Martedì grasso, dalle ore 17.00 in piazza Vittorio Emanuele II e poi in Cala Porto con il "Funerale del Carnevale". La manifestazione organizzata da Xenia è infatti stata spostata a domenica 22 febbraio, alla medesima ora, per via del maltempo.
La Protezione Civile della Puglia ha infatti diramato un'allerta meteo arancione (grado severo) non solo per precipitazioni piovose, cadute abbondanti in queste ore, ma anche per forti venti da quadranti nord-occidentali. Impossibile dunque concludere in Cala Porto col falò del fantoccio che rappresenta il Carnevale l'intera manifestazione.
