Coda di Carnevale, a Giovinazzo c'è La Pentolaccia in Villa Comunale

Giovinazzo vivrà questa mattina, domenica 9 marzo, la coda del Carnevale 2025.Si terrà infatti all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella"uno spettacolo diper grandi e piccini.L'evento, organizzato dall'associazione Xenia in collaborazione con Ramé, gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo ed era inserito nel cartellone del "Carnevale Giovinazzese". Per via del maltempo, lo spettacolo era stato rinviato domenica 2 marzo e sarà recuperato questa mattina. C'è ancora tempo per i più piccoli, quindi, nonostante si sia già in Quaresima, per presentarsi in maschera, sfoggiare i vestitini e divertirsi.