Festa di Carnevale Giovinazzo. <span>Foto Discover Giovinazzo </span>
Eventi e cultura

Torna il Carnevale Giovinazzese

Appuntamenti il 15 ed il 17 febbraio

Giovinazzo - lunedì 9 febbraio 2026 0.31 Comunicato Stampa
Giovinazzo torna a colorarsi e a vivere la magia del Carnevale con la quarta edizione del Carnevale Giovinazzese, in programma domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026. Un appuntamento ormai atteso dalla comunità, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, tra spettacoli, giochi e tradizioni popolari.

L'evento è organizzato dall'associazione Xenia, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, a conferma dell'importanza culturale e sociale della manifestazione per il territorio.

La prima giornata, domenica 15 febbraio, si svolgerà nella Villa Comunale a partire dalle ore 10.30, con la tradizionale rottura delle pentolacce, uno dei momenti più amati dai più piccoli. A seguire, spazio allo spettacolo con Lorenzo Torres, artista di strada che porterà in scena due esibizioni di giocoleria e prestigio comico, previste alle ore 11.00 e alle ore 12.30, regalando sorrisi e stupore al pubblico presente.

Il Carnevale si concluderà martedì 17 febbraio con il suggestivo Funerale del Carnevale, in programma alle ore 17.00 in Piazza Vittorio Emanuele. L'evento prevede animazione e giochi a cura di Ramè, un caratteristico corteo "funebre" che attraverserà il centro storico e il tradizionale falò conclusivo, simbolo della fine delle festività carnevalesche.

La quarta edizione del Carnevale Giovinazzese si conferma così un'occasione di festa, aggregazione e valorizzazione delle tradizioni locali, capace di unire divertimento e identità culturale nel cuore della città.
