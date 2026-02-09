Torna il Carnevale Giovinazzese

Giovinazzo torna a colorarsi e a vivere la magia del Carnevale con la quarta edizione delin programmaUn appuntamento ormai atteso dalla comunità, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, tra spettacoli, giochi e tradizioni popolari.L'evento è organizzato dall'associazione, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, a conferma dell'importanza culturale e sociale della manifestazione per il territorio.La prima giornata, domenica 15 febbraio, si svolgerà nella Villa Comunale a partire dalle ore 10.30, con la tradizionale rottura delle pentolacce, uno dei momenti più amati dai più piccoli. A seguire, spazio allo spettacolo con Lorenzo Torres, artista di strada che porterà in scena due esibizioni di giocoleria e prestigio comico, previste alle ore 11.00 e alle ore 12.30, regalando sorrisi e stupore al pubblico presente.Il Carnevale si concluderà martedì 17 febbraio con il suggestivo Funerale del Carnevale, in programma alle ore 17.00 in Piazza Vittorio Emanuele. L'evento prevede animazione e giochi a cura di Ramè, un caratteristico corteo "funebre" che attraverserà il centro storico e il tradizionale falò conclusivo, simbolo della fine delle festività carnevalesche.La quarta edizione del Carnevale Giovinazzese si conferma così un'occasione di festa, aggregazione e valorizzazione delle tradizioni locali, capace di unire divertimento e identità culturale nel cuore della città.