Martedì grasso, a Giovinazzo si conclude col "Funerale del Carnevale"

A Modugno è "Zi' Rocc", nel quartiere barese di Carbonara è "Zii Roch", in altri paesi pugliesi è identificato diversamente, ma il fantoccio che da decenni rappresenta la fine del Carnevale soprattutto al Sud Italia, è l'emblema del periodo di spensieratezza che si conclude e l'inizio, con Le Ceneri, di quello quaresimale.Dopo la festa in Sala San Felice di domenica scorsa, quest'oggi, 17 febbraio, ilorganizzato da Xenia col patrocinio del Comune di Giovinazzo, si concluderà con il suggestivo, ironico e per alcuni versi volutamente macabroDalle ore 17.00, in Piazza Vittorio Emanuele II ci saranno animazione e giochi per i piccoli a cura di Ramè; quindi un caratteristico corteo "funebre" attraverserà il centro storico e si concluderà con il tradizionale falò in Cala Porto.Un momento di festa collettiva al termine del quale ci si tufferà nelle atmosfere sempre suggestive e cariche di spiritualità della Quaresima.