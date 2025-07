Questa sera c'è l'evento musicale "Canti di Giovinazzo tra Tradizione e Barocco"

Lapropone alla comunità un viaggio musicale tra le radici popolari della nostra città e le affascinanti sonorità del Seicento. Un viaggio dal titoloAppuntamento questa sera, 4 luglio, alle ore 19.00, all'Hotel San Martin.Un'occasione speciale per ascoltare canti inediti in dialetto giovinazzese, reinterpretati con strumenti d'epoca come liuto, viola da gamba e flauti dolci, in un dialogo armonico tra passato e presente.Il progetto nasce dallo studio dei manoscritti del compositore giovinazzesefigura di spicco della tradizione musicale locale nonché storico dalla carriera brillante e poliedrica.Grazie agli arrangiamenti storicamente ispirati del, questi canti ritrovano nuova vita in una forma che unisce ricerca, performance e divulgazione in forma di lezione-concerto.In voce si esibirà Graziano Andriani, Michele Tricarico ai flauti, Michele De Luisi al violino, Maurizio Ria alla viola da gamba, Angela Lacalamita e Stefano Stabile al liuto, salterio e chitarra.Ingresso gratuito su prenotazione al numero Whatsapp 3505936607.