Vita di città

Calendario 2025 con gli scatti di Mottola, Ditillo e Palmiotto

Ormai oggetto di culto per collezionisti, nasce da un'idea di Michele Decicco e Gianfranco Stufano

Giovinazzo - sabato 13 dicembre 2025 Comunicato Stampa
È diventato quasi un oggetto da collezione per i giovinazzesi residenti e soprattutto per coloro che vivono lontano da casa, il Calendario che ormai puntualmente ogni anno ad inizio dicembre racchiude in tredici splendidi scatti fotografici luoghi e tradizioni suggestive della nostra città.

Oltre a panorami mozzafiato e monumenti nel loro pieno splendore, nel calendario 2026 sono presenti ben quattro foto che immortalano alcune delle ricorrenze tipiche giovinazzesi; lasciamo però spazio alla curiosità e non sveliamo gli ulteriori contenuti dell'ormai consueto lavoro fotografico voluto e curato da Michele Decicco, finanziato interamente da quattro imprese cittadine e realizzato da Gianfranco Stufano, titolare dell'agenzia di comunicazione Sunflower.

Le splendide foto di questa edizione sono state gentilmente offerte dai professionisti Nicola Ditillo, Dino Mottola e Giuseppe Palmiotto. Il calendario è distribuito da venerdì 12 Dicembre presso Oltre i Sogni in Piazza Vittorio Emanuele II 7, dalla Cartolibreria Lo Scarabocchio in Piazza Garibaldi 15 e da Salotto Marconi in Piazza Garibaldi 12.
