“Semplicemente Giovinazzo", il Calendario 2024

Un titolo dal doppio significato quello scelto quest'anno per il Calendario 2024 che immortala in dodici splendidi scatti fotografici una Giovinazzo semplicemente stupenda nei suoi monumenti e nei suoi paesaggi. Le foto che accompagnano le singole mensilità di questa edizione sono state gentilmente offerte dadue fotoamatori locali, e da Dino Mottola fotografo di professione.La ferriera dall'alto prima dell'abbattimento definitivo, le due chiese del nostro agro più famose ed uno scatto suggestivo dell'uscita dalla cattedrale dell'edicola di Maria SS. di Corsignano sono solo alcune delle immagini inedite presenti nel calendario finanziato da quattro imprese locali.Lasciamo però spazio alla curiosità e non sveliamo gli ulteriori contenuti dell'ormai consueto lavoro annuale voluto e curato dae realizzato con la collaborazione dititolare dell'agenzia di comunicazione Sunflower. Il calendario 2024 sarà distribuito da Giovedì 14 Dicembre presso la Cartolibreria Lo Scarabocchio in via Giovannello Sasso 20 e da Oltre i Sogni in piazza Vittorio Emanuele II, 7.