Giovinazzo, il bel Paese. Torna il calendario con gli scatti più suggestivi

Anche quest'anno, come ormai consuetudine, torna l'appuntamento con il calendario dedicato ai monumenti, ai paesaggi e alle tradizioni della nostra Giovinazzo, il tutto racchiuso in tredici splendidi scatti fotografici gentilmente offerti quest'anno da dueOltre a panorami mozzafiato e monumenti nel loro pieno splendore, nel calendario 2025 sono presenti alcuni scatti fotografici che immortalano lo scorrere del tempo ed esaltano luoghi (Via Cattedrale), tradizioni religiose (la processione del Misteri) e mestieri della nostra cittadina.Lasciamo spazio alla curiosità e non sveliamo gli ulteriori contenuti dell'ormai consueto lavoro fotografico voluto e curato da, finanziato da quattro imprese cittadine e realizzato da, titolare dell'agenzia di comunicazione Sunflower. Il calendario 2025 sarà distribuito da oggi, lunedì 9 dicembre presso la Cartolibreria Lo Scarabocchio in Piazza Garibaldi 15, da Salotto Marconi in Piazza Garibaldi 12 e da Oltre i Sogni in piazza Vittorio Emanuele II 7.