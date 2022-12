Giovinazzo tra bellezza e ricordi, il Calendario 2023

Come ormai ogni anno, ad inizio dicembre torna l'appuntamento con ilil tutto racchiuso in tredici splendidi scatti fotografici che quest'anno portano la firma di quattro fotoamatori locali. Oltre a panorami mozzafiato e monumenti nel loro pieno splendore, nel calendario 2023 sono presenti ben tre suggestive foto aeree e alcuni scatti fotografici che immortalano lo scorrere del tempo e riportano alla mente luoghi (la Chiesa di Sant'Eustacchio), tradizioni (la cassarmonica) e mestieri (la pesca) della nostra cittadina.Lasciamo spazio alla curiosità e non sveliamo gli ulteriori contenuti dell'ormai consueto lavoro fotografico voluto e curato da, finanziato da quattro imprese cittadine e realizzato con la collaborazione dititolare dell'agenzia di comunicazione Sunflower.Gli scatti fotografici che accompagnano le mensilità di questa edizione sono stati gentilmente offerti daIn allegato solo qualche anticipazione delle foto presenti nel calendario che, da mercoledì 7 dicembre, sarà distribuito gratuitamente dalla Cartolibreria Lo Scarabocchio, in via Giovannello Sasso 20, e da Oltre i Sogni in piazza Vittorio Emanuele II, 7.