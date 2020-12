In distribuzione gratuita il calendario "Giovinazzo a Colori tra Bellezza e Speranza

Dodici splendidi scatti fotografici a colori che attraverso la loro "potenza" comunicativa mostrano e riscoprono la bellezza di alcuni nostri monumenti e paesaggi cittadini e ci proiettano attraverso la loro amenità in un cammino di speranza, dopo un 2020 non certo idilliaco.questo il titolo dell'edizione 2021 dell'ormai immancabile lavoro voluto e curato ogni anno dae realizzato con la collaborazione dititolare dell'agenzia di comunicazione Sunflower.Quest'anno gli scatti fotografici che accompagnano le singole mensilità sono stati gentilmente offerti datutti autentici professionisti della materia fotografica.In home una anticipazione sulle foto presenti, ma da venerdì 11 dicembre, il calendario 2021, reso possibile grazie al contributo di tre aziende cittadine, viene distribuito gratuitamentein via Giovannello Sasso 20 a Giovinazzo.