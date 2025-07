BVM del Monte Carmelo: gli appuntamenti liturgici a Giovinazzo

FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CARMELO PARROCCHIA SAN GIUSEPPE (foto in homepage)

Doppio appuntamento a Giovinazzo nel giorno della Solennità della. Il primo nella parrocchia San Giuseppe, passaggio clou dei festeggiamenti che culmineranno con la processione di sabato 19 luglio, organizzati dal Comitato presieduto da Pietro Sifo in collaborazione con l'associazione Abitino Madonna del Carmelo.Nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, invece, santa messa vespertina per celebrare la Madonna del Carmelo da parte dell'Arciconfraternita del Carmine. Due momenti separati che ci auguriamo negli anni a venire possano definitivamente trovare un'unica collocazione. Per riassumere il tutto vi riportiamo il nostro promemoria.Dal primo mattino ed in serata giro per il quartiere San Giuseppe della "Bassa Musica Città di Molfetta".Ore 7.00 - Santa Messa nella chiesa detta del Carminiello.Ore 9.00 - Santa Messa in chiesa.Ore 11.00 - Santa Messa ed a seguire Supplica Solenne alla Madonna del Carmine.Ore 19.30 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo Sparapano.Concluso il Triduo di preghiera con le celebrazioni vespertine arricchite dalle riflessioni di padre Antonio Calise, Papas della Chiesa cattolica di rito bizantino dell'Eparchia di Lungro, in provincia di Cosenza, questa sera alle 19.30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da padre Pasquale Rago con rinnovo delle promesse confraternali. A seguire la Supplica alla Madonna. Al termine, la traslazione del simulacro verso la chiesa del Carmine in via Cattedrale.