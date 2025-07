Balaustre arrugginite sul mare, PVA: «La pazienza dei giovinazzesi è finita»

Ne avevamo scritto in un nostro report, dopo le segnalazioni di bagnanti terlizzesi che frequentano la zona della Trincea. Oggi arriva la nota di PrimaVera Alternativa che accende i riflettori sulla mancanza di manutenzione piuttosto generalizzata.Di seguito il comunicato apparso sui canali social:Spiagge libere sporche, trascurate, lasciate all'incuria. Sono queste le condizioni che decine di cittadini ci hanno segnalato con rabbia e delusione. E hanno ragione. Una città di mare che vuole dirsi turistica non può ignorare i suoi accessi al mare, che devono essere sicuri, curati, accessibili a tutti: giovani, anziani, bambini, persone con disabilità.Non servono grandi opere, ma piccole attenzioni concrete, da anni totalmente assenti.E non si venga a dire che "mancano le risorse". Perché il sindaco Sollecito, il vice Depalo e l'assessore Arbore hanno deciso di spenderecon una ventina di posti, spesso utilizzato più come giostrina per ragazzini che come reale servizio turistico.Ecco il paradosso: per un corrimano sicuro o una spiaggia pulita non ci sono fondi, ma per un'iniziativa di facciata i soldi si trovano eccome., anche se la loro pulizia dovrebbe essere garantita dal contratto di igiene urbana; un servizio pagato dai Giovinazzesi con tariffe insopportabili. Come sempre paghiamo tanto per avere poco o niente!Come PrimaVera Alternativanella gestione del denaro pubblico e chiediamo interventi urgenti di manutenzione, decoro e sicurezza sugli accessi al mare e sulle spiagge libere.I Giovinazzesi sono stanchi di essere ignorati. O, peggio ancora, presi per i fondelli».