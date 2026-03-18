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Glifosate nel verde, PVA: «Pronti a svolgere campionamento in contraddittorio»

A Giovinazzo è polemica aperta sul presunto utilizzo di una sostanza che potrebbe risultare nociva. Arriva la sfida agli amministratori

Giovinazzo - mercoledì 18 marzo 2026 13.06
«Ci saremmo aspettati che, dopo la nostra pubblica denuncia e la PEC inviata con i risultati di laboratorio, il Sindaco Sollecito e l'Assessore Depalo prendessero provvedimenti immediati per tutelare la salute dei cittadini.
Invece, abbiamo assistito a questo triste copione:
- il Sindaco tace, evitando di esporsi su un tema che tocca la salute dei suoi concittadini,
- l'Assessore difende l'indifendibile e invece di verificare i fatti, attacca chi — a proprie spese — ha cercato di difendere la salute dei Giovinazzesi, arrivando addirittura a ventilare, per di più per conto terzi, denunce penali verso i nostri consiglieri».

Così PrimaVera Alternativa questa mattina, 18 marzo, in un post pubblico sui canali social "sfida" l'amministrazione comunale sulla vicenda della presunta presenza di Glifosate nel verde pubblico cittadino:
«E allora - scrivono da PVA - visto che non abbiamo niente da nascondere e delle vostre minacce non sappiamo cosa farcene, INVITIAMO pubblicamente Sindaco e Assessore oggi stesso (l'orario sceglietelo voi!), in Piazzetta Stallone. Volete mettere in dubbio la validità delle nostre analisi? Bene. Facciamo un prelievo di campioni in contraddittorio. Scegliamo insieme i punti, sigilliamo i campioni e mandiamoli ad analizzare. Se siete così sicuri che tutto sia a norma, non avrete problemi ad accettare questo invito. E già che ci siamo campioniamo anche in altri luoghi cittadini. Sindaco e Assessore Depalo, Vi aspettiamo oggi in Piazzetta Stallone».
  • PrimaVera Alternativa
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