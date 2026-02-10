Assistenza domiciliare, PVA: «Il sindaco bluffa sulla pelle dei deboli»

«Speravamo che, di fronte all'evidenza di una scelta senza precedenti come quella della "stangata" sui costi dell'assistenza domiciliare per disabili gravi e anziani, il Sindaco Sollecito facesse un passo indietro.

Invece ha scelto la strada peggiore: rispondere bleffando.

Ha parlato da tecnico, trincerandosi dietro formule e regolamenti, evitando accuratamente di affrontare l'unica vera questione che interessa le famiglie: quanto pagheranno in più per un servizio essenziale.

Caro Sindaco, nel merito Lei sta bluffando.

Le soglie ISEE ci sono sempre state: ciò che cambia radicalmente è l'uso politico che oggi la sua Giunta fa di quelle soglie, in assenza di qualsiasi modifica normativa nazionale o regionale.

Perché:

fino allo scorso anno, le fasce ISEE garantivano un contributo equo e sostenibile: da 3,00 € l'ora per chi aveva un ISEE superiore a 5.500 €, fino a un massimo di 5,00 € l'ora per ISEE superiori a 15.000 €;

oggi, quelle stesse fasce diventano la base per rincari del 300 e del 400%, con la tariffa oraria che passa da 5,00 € a 19,85 €!

Altro che tecnicismi. Guardiamo cosa cambia concretamente per le tasche delle famiglie di Giovinazzo che necessitano di assistenza domiciliare per disabili gravi e anziani:

con un ISEE di 5.000 €: fino al 2025 non si pagava nulla, nel 2026 si pagheranno 6,62 € l'ora;

con un ISEE di 7.500 €: fino al 2025 si pagavano 3,00, nel 2026 si pagheranno 9,92 € l'ora (più del TRIPLO!);

con un ISEE di 10.000 €: fino al 2025 si pagavano 4,00 €, nel 2026 si pagheranno 13,23 € l'ora (più del TRIPLO!);

con un ISEE di 15.000 €: fino al 2025 si pagavano 4,50 €, nel 2026 si pagheranno 19,85 € l'ora (quasi il QUADRUPLO!).

Che si tratti di una scelta politica ingiusta avallata dalla Giunta Sollecito, e non di un obbligo tecnico, lo dimostra il confronto con gli Ambiti limitrofi.

A Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato, per lo stesso identico servizio e a parità di ISEE, gli anziani e i disabili gravi pagheranno una tariffa oraria fino QUATTRO VOLTE più bassa rispetto a quella applicata a Giovinazzo:

1,78 € contro 6,62 € (ISEE 5.000 €);

2,69 € contro 9,92 € (ISEE 7.500 €);

4,46 € contro 13,23 € (ISEE 10.000 €).

Ribadiamo con forza: un'Amministrazione che spende migliaia di euro in "improbabili trenini" e in iniziative di facciata non ha alcun diritto di chiedere il quadruplo dei soldi per l'assistenza degli anziani allettati e delle persone con gravi disabilità.

La nostra richiesta resta chiara, netta e non più rinviabile: si ripristinino immediatamente le tariffe del 2025».