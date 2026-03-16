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Politica

PrimaVera Alternativa rinnova i suoi vertici

Cambio della guardia nella sezione cittadina

Giovinazzo - lunedì 16 marzo 2026 1.08
Cambio al vertice della sezione di PrimaVera Alternativa, il maggiore gruppo di opposizione in Consiglio comunale.
Il nuovo presidente sarà Alessandro Depalo, che prende il posto di Carmela Zaza, mentre la sua vice sarà Elisa Bavaro, che sostituirà Vincenzo Camporeale.
«Questo rinnovamento - spiegano da PVA - conferma la volontà di consolidare l'azione di opposizione in Consiglio comunale e di avviare il percorso per la costruzione di una proposta di centrosinistra solida, unitaria e alternativa per il futuro di Giovinazzo.
A Carmela e Vincenzo va il nostro ringraziamento per l'impegno e la dedizione mostrati in questi anni. Al nuovo Direttivo l'augurio di buon lavoro per le sfide che attendono il nostro territorio».
Buon lavoro che arriva anche dalla nostra redazione. Sotto il nostro scritto il comunicato integrale del movimento.

IL COMUNICATO INTEGRALE
«Il movimento politico PrimaVera Alternativa (PVA) di Giovinazzo ha rinnovato le proprie cariche direttive. Alessandro Depalo assume la carica di Presidente, succedendo a Carmela Zaza, mentre il ruolo di Vicepresidente è stato affidato a Elisa Bavaro, che subentra a Vincenzo Camporeale. L'obiettivo del nuovo Direttivo sarà quello di proseguire, in continuità, con determinazione il lavoro di opposizione in Consiglio Comunale e di avviare la costruzione di un'alternativa progressista e solida in vista della prossima tornata elettorale, per voltare pagina dopo 15 anni di (mala)amministrazione della città. PVA continuerà a rappresentare un punto di riferimento critico e propositivo per la comunità, lavorando, come ha sempre fatto, per unire le forze civiche e politiche attorno a un'idea di amministrazione della città partecipata e trasparente. Il movimento rivolge un sincero ringraziamento a Carmela e Vincenzo per la dedizione e il prezioso lavoro svolto negli anni passati, augurando buon lavoro al nuovo direttivo per il percorso che li attende».
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