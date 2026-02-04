PVA su assistenza domiciliare: «La Giunta fa cassa colpendo i più deboli»

«Con un atto di estrema durezza sociale (Delibera di Giunta n. 232/2025), il Sindaco Sollecito e gli Assessori Depalo, Rucci, Marzella, Piscitelli e Serrone hanno scelto di fare cassa colpendo i più deboli: anziani, disabili gravi e famiglie in difficoltà.Il confronto tra le tariffe per l'assistenza domiciliare per disabili gravi e anziani del 2025 e quelle appena approvate per l'ambito territoriale sociale di zona Giovinazzo-Molfetta è davvero "inquietante":È netta la presa di posizione del movimento di opposizione, che accende i riflettori su un provvedimento d'Ambito che, se paragonato a quelli viciniori, appare in tutta la sua sproporzione.«Un provvedimento - è l'ulteriore sottolineatura di PVA - che non ha precedenti nella storia recente della nostra città e che colpisce direttamente il diritto alla salute e alla dignità delle famiglie giovinazzesi che accudiscono disabili gravi e anziani.Siamo davanti a un'amministrazione - è l'attacco - che evidentemente ha perso ogni riferimento etico, che spende migliaia di euro in improbabili trenini e che decide di triplicare,, le tariffe per l'assistenza di chi è costretto a letto o vive una condizione di grave disabilità».«Chiediamo con forza l'immediato ripristino delle precedenti fasce di agevolazione e delle tariffe in vigore nell'annualità 2025. Se non ci sarà una retromarcia - è il manifesto d'intenti - , siamo pronti a mobilitare la cittadinanza in ogni sede. Perché la dignità dei fragili non si tocca! Perché l'assistenza non può diventare un privilegio!».