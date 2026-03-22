Politica
Verde pubblico, i nuovi interrogativi di PrimaVera Alternativa
L'attacco rivolto al sindaco Sollecito e all'assessore Depalo
Giovinazzo - domenica 22 marzo 2026
«Spiace constatare come, a distanza di giorni dalla nostra denuncia e dalla formale richiesta di chiarimenti inviata a mezzo PEC, il Sindaco e l'Assessore non abbiano dato alcuna risposta ai cittadini. Anche il nostro invito a eseguire un campionamento in contraddittorio è stato totalmente ignorato: se tutto fosse in regola, perché scappare dal confronto?».
Inizia così una nuova nota diffusa sui canali social da PrimaVera Alternativa. Dal movimento di opposizione sottolineano qualcosa di nuovo:
«Però dopo la nostra denuncia qualcosa sta cambiando. Come noterete nelle foto scattate ieri, è stato eseguito lo sfalcio meccanico del cotico erboso. A dimostrarlo il residuo organico che ora è di colore verde, vivo, naturale, mentre alla fine dei precedenti interventi l'erba era bruciata fin dalle radici e i residui erano di colore giallastro.
Tra l'altro le aiuole cittadine hanno ora un aspetto molto più gradevole rispetto al giallume e al secco post diserbo chimico.
Coincidenze? Noi crediamo di no», è la deduzione.
Da PrimaVera Alternativa arrivano quindi alcuni interrogativi, proposti pubblicamente a sindaco e vicesindaco: «Però questo non ci basta e allora, visto che Sollecito e Depalo si son sottratti al nostro invito di effettuare campionamento e analisi in contraddittorio, vediamo se almeno rispondono a queste domande.
In Piazzetta Stallone, via Daconto e vicino alla Casa dell'Acqua chi ha autorizzato il diserbo chimico e quale principio attivo è stato impiegato? E perché non sono state seguite alla lettera le prescrizioni (avvisi, delimitazione e interdizione aree) previste dal Piano nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito urbano?
Cosa avete fatto concretamente dopo la nostra denuncia e la nostra PEC ufficiale per verificare la sicurezza di quei luoghi frequentati da bambini e animali domestici? Noi non smetteremo di chiedere conto della vostra gestione perché i giovinazzesi meritano più attenzioni!», è la conclusione amara che suona come una nuova accusa verso la gestione politica della macchina amministrativa.
Inizia così una nuova nota diffusa sui canali social da PrimaVera Alternativa. Dal movimento di opposizione sottolineano qualcosa di nuovo:
«Però dopo la nostra denuncia qualcosa sta cambiando. Come noterete nelle foto scattate ieri, è stato eseguito lo sfalcio meccanico del cotico erboso. A dimostrarlo il residuo organico che ora è di colore verde, vivo, naturale, mentre alla fine dei precedenti interventi l'erba era bruciata fin dalle radici e i residui erano di colore giallastro.
Tra l'altro le aiuole cittadine hanno ora un aspetto molto più gradevole rispetto al giallume e al secco post diserbo chimico.
Coincidenze? Noi crediamo di no», è la deduzione.
Da PrimaVera Alternativa arrivano quindi alcuni interrogativi, proposti pubblicamente a sindaco e vicesindaco: «Però questo non ci basta e allora, visto che Sollecito e Depalo si son sottratti al nostro invito di effettuare campionamento e analisi in contraddittorio, vediamo se almeno rispondono a queste domande.
In Piazzetta Stallone, via Daconto e vicino alla Casa dell'Acqua chi ha autorizzato il diserbo chimico e quale principio attivo è stato impiegato? E perché non sono state seguite alla lettera le prescrizioni (avvisi, delimitazione e interdizione aree) previste dal Piano nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito urbano?
Cosa avete fatto concretamente dopo la nostra denuncia e la nostra PEC ufficiale per verificare la sicurezza di quei luoghi frequentati da bambini e animali domestici? Noi non smetteremo di chiedere conto della vostra gestione perché i giovinazzesi meritano più attenzioni!», è la conclusione amara che suona come una nuova accusa verso la gestione politica della macchina amministrativa.