Francesco Mastro al tavolo di confronto. <span>Foto Autorità di Sistema Portuale Adriatico Meridionale</span>
Francesco Mastro al tavolo di confronto. Foto Autorità di Sistema Portuale Adriatico Meridionale
Attualità

Le città del futuro, il presidente dell'Autorità Portuale Francesco Mastro allo "Smart City Tour"

Il tavolo di confronto barese era stato promosso dalla Fondazione Italia Digitale

Giovinazzo - venerdì 15 maggio 2026
Nella giornata del 13 maggio, il presidente dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il giovinazzese Francesco Mastro, ha partecipato a Bari allo "Smart City Tour", promosso da Fondazione Italia Digitale in partnership con INWIT, importante momento di confronto dedicato alle città del futuro, alla trasformazione urbana e all'innovazione tecnologica.

Nel corso della tavola rotonda ospitata nella Sala Consiliare di Palazzo di Città di Bari, Mastro ha portato il contributo dell'AdSPMAM sul tema degli "smart port" e sul ruolo strategico che i porti possono svolgere nello sviluppo di città sempre più intelligenti, sostenibili e interconnesse.
Al centro dell'intervento, il valore della digitalizzazione, delle infrastrutture tecnologiche avanzate, della sostenibilità ambientale e della collaborazione tra istituzioni come elementi fondamentali per costruire modelli urbani più efficienti, resilienti e inclusivi.
Porti e città, oggi più che mai, condividono una stessa sfida: crescere insieme, integrando innovazione, mobilità #sostenibile, transizione energetica e qualità della vita, per trasformare i territori in veri hub del Mediterraneo proiettati verso il futuro.
  • Francesco Mastro
  • Autorità del Sistema Portuale del mare Adriatico meridionale
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