Le città del futuro, il presidente dell'Autorità Portuale Francesco Mastro allo "Smart City Tour"

Nella giornata del 13 maggio, il presidente dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale,, ha partecipato a Bari allopromosso da Fondazione Italia Digitale in partnership con INWIT, importante momento di confronto dedicato alle città del futuro, alla trasformazione urbana e all'innovazione tecnologica.Nel corso della tavola rotonda ospitata nella Sala Consiliare di Palazzo di Città di Bari, Mastro ha portato il contributo dell'AdSPMAM sul tema degli "smart port" e sulAl centro dell'intervento, il valore della digitalizzazione, delle infrastrutture tecnologiche avanzate, della sostenibilità ambientale e della collaborazione tra istituzioni come elementi fondamentali per costruire modelli urbani più efficienti, resilienti e inclusivi.Porti e città, oggi più che mai, condividono una stessa sfida: crescere insieme, integrando innovazione, mobilità #sostenibile, transizione energetica e qualità della vita, per trasformare i territori in veri hub del Mediterraneo proiettati verso il futuro.