Anche Giovinazzo in lutto per la scomparsa di Guido Di Leone

Era un musicista e formatore di livello. Lutto nella famiglia di Francesco Mastro e Mariella Leone

Giovinazzo - mercoledì 12 novembre 2025 2.31
Avrebbe dovuto tenere un concerto al Teatro "Mangiatordi" di Altamura, ma non ci è mai arrivato. Il suo cuore si è fermato a 61 anni lasciando un vuoto enorme non solo nei suoi familiari, ma in tantissimi artisti del mondo della musica barese.

Si è spento ieri, troppo presto, Guido Di Leone, chitarrista raffinato, fondatore della Scuola di musica "Il Pentagramma" di Bari e docente al Conservatorio "Duni" di Matera. Artista, performer, musicista, ma anche formatore di tantissime ragazze e di tantissimi ragazzi che da lui hanno tratto insegnamento ed ispirazione per proiettarsi in un mondo insidioso ed affascinante al tempo stesso.

Mancheranno le sue performance, spesso al fianco di sua moglie Francesca Leone, e mancherà il suo modo di essere affabile. «Addio Guido Di Leone, uomo buono… », ha scritto nelle scorse ore sui canali social suo cognato, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, sposato con Mariella Leone, sorella di Francesca. Proprio con la sua compagna di vita, Di Leone era stato protagonista a Giovinazzo di concerti di grande spessore, che avevano impreziosito il panorama culturale cittadino.
Ai cari del musicista va il cordoglio della redazione di Viva Network.
