Anche Giovinazzo in lutto per la scomparsa di Guido Di Leone

Avrebbe dovuto tenere un concerto al Teatro "Mangiatordi" di Altamura, ma non ci è mai arrivato. Il suo cuore si è fermato a 61 anni lasciando un vuoto enorme non solo nei suoi familiari, ma in tantissimi artisti del mondo della musica barese.Si è spento ieri, troppo presto,chitarrista raffinato, fondatore della Scuola di musica "Il Pentagramma" di Bari e docente al Conservatorio "Duni" di Matera. Artista, performer, musicista, ma anche formatore di tantissime ragazze e di tantissimi ragazzi che da lui hanno tratto insegnamento ed ispirazione per proiettarsi in un mondo insidioso ed affascinante al tempo stesso.Mancheranno le sue performance, spesso al fianco di sua moglie Francesca Leone, e mancherà il suo modo di essere affabile.ha scritto nelle scorse ore sui canali social suo cognato, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale,, sposato conProprio con la sua compagna di vita, Di Leone era stato protagonista a Giovinazzo di concerti di grande spessore, che avevano impreziosito il panorama culturale cittadino.