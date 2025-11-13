Grimaldi e Mastro. <span>Foto ALIS </span>
Attualità

Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile

Il suo commento: «Mi preme portare la nostra portualità ai vertici internazionali»

Giovinazzo - giovedì 13 novembre 2025
Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale, il giovinazzese Francesco Mastro, nella giornata di ieri, 12 novembre, è stato ospite a Roma al Consiglio Direttivo di ALIS, l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile

Nel corso del suo intervento, Mastro ha parlato dei sei porti del nostro sistema, quali hub multimodali e polifunzionali, al servizio della logistica del Paese e del Bacino Mediterraneo. Durante l'evento si è svolto un focus su DigitALIS, la piattaforma digitale progettata per connettere il mondo della logistica e della mobilità sostenibile.
Al termine il presidente di ALIS, Guido Grimaldi, si è congratulato con Mastro per la recente nomina, augurandogli buon lavoro.

«La cosa che mi preme di più - ha ribadito sui suoi canali social Francesco Mastro - è portare la portualità meridionale che si affaccia sull'Adriatico ai vertici del traffico internazionale…».
  • Francesco Mastro
  • Autorità del Sistema Portuale del mare Adriatico meridionale
Altri contenuti a tema
