Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale, il giovinazzesenella giornata di ieri, 12 novembre, è stato ospite a Roma al Consiglio Direttivo diNel corso del suo intervento, Mastro ha parlato dei sei porti del nostro sistema, quali hub multimodali e polifunzionali, al servizio della logistica del Paese e del Bacino Mediterraneo. Durante l'evento si è svolto un focus su DigitALIS, la piattaforma digitale progettata per connettere il mondo della logistica e della mobilità sostenibile.Al termine il presidente di ALIS, Guido Grimaldi, si è congratulato con Mastro per la recente nomina, augurandogli buon lavoro.«La cosa che mi preme di più - ha ribadito sui suoi canali social Francesco Mastro - è portare la portualità meridionale che si affaccia sull'Adriatico ai vertici del traffico internazionale…».