Mastro e mons. Satriano. <span>Foto Autorità di Sistema Portuale Adriatico Meridionale</span>
Mastro e mons. Satriano. Foto Autorità di Sistema Portuale Adriatico Meridionale
Attualità

Francesco Mastro in visita a Mons. Satriano ed al Questore Gargano

Il presidente dell'Autorità Portuale: «Profonda conoscenza, da parte dell’Arcivescovo, delle dinamiche che interessano il porto e la comunità portuale»

Giovinazzo - martedì 20 gennaio 2026
Nella mattinata di lunedì 19 gennaio, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, ha incontrato l'Arcivescovo di Bari-Bitonto, S.E. Mons. Giuseppe Satriano.

«Un momento particolarmente significativo e confortante – ha dichiarato il Presidente Mastro – per la profonda conoscenza, da parte dell'Arcivescovo, delle dinamiche che interessano il porto e la comunità portuale, nonché per il prezioso supporto umano e spirituale offerto nel corso del colloquio».

Al termine dell'incontro, il Presidente ha donato all'Arcivescovo il crest dell'Ente, ricevendo in dono una icona della Madonna Odegitria , con alle spalle lo skyline della città di Bari.

«La Madonna Odegitria - ha detto l'Arcivescovo - è una delle più antiche e venerate icone mariane della tradizione orientale e barese. Il suo nome significa "Colei che indica la via". A Bari è simbolo profondo di protezione, identità e fede, particolarmente legato alla storia della città e del suo porto».

Successivamente, il Presidente Mastro ha incontrato il Questore della Provincia di Bari, dott. Annino Gargano, recentemente insediatosi alla guida della Questura del capoluogo di regione.

È stato un incontro caratterizzato da una immediata e profonda intesa, rafforzata da una pregressa conoscenza, durante il quale si è discusso del porto e delle nuove strategie in materia di sicurezza che l'Autorità Portuale sta predisponendo, attraverso l'impiego delle più moderne tecnologie, con l'obiettivo di rendere lo scalo sempre più sicuro ed efficiente.
Al termine della visita, il Presidente Mastro ha donato al Questore il crest dell'Adspmam, rinnovando l'impegno affinché i rapporti istituzionali tra l'Ente portuale e la Questura di Bari siano sempre più stretti, costanti e proficui.

Non semplici incontri di cortesia, ma occasioni autentiche di ascolto e di confronto, in cui i rapporti si rafforzano e prendono forma impegni concreti, capaci di generare valore e ricadute positive per l'intera comunità
Mastro e Gargano
Mastro e Gargano © Autorità di Sistema Portuale Adriatico Meridionale
  • Francesco Mastro
La Polizia Locale di Giovinazzo festeggia San Sebastiano
20 gennaio 2026 La Polizia Locale di Giovinazzo festeggia San Sebastiano
Marina Leuzzi assessora regionale all'Urbanistica e Casa: la soddisfazione si AVS Giovinazzo
20 gennaio 2026 Marina Leuzzi assessora regionale all'Urbanistica e Casa: la soddisfazione si AVS Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile Il suo commento: «Mi preme portare la nostra portualità ai vertici internazionali»
Anche Giovinazzo in lutto per la scomparsa di Guido Di Leone Cronaca Anche Giovinazzo in lutto per la scomparsa di Guido Di Leone Era un musicista e formatore di livello. Lutto nella famiglia di Francesco Mastro e Mariella Leone
Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi Il nuovo presidente: "Opererò nel solco di quanto già costruito da Ugo Patroni Griffi"
Mastro è ufficialmente presidente Autorità Portuale Adriatico Meridionale Mastro è ufficialmente presidente Autorità Portuale Adriatico Meridionale La firma del Ministro Matteo Salvini è arrivata nel pomeriggio
Michele Bonserio e quella civica benemerenza strameritata Vita di città Michele Bonserio e quella civica benemerenza strameritata Cerimonia in Concattedrale nel giorno della festa di San Tommaso. Il saluto della città anche a Francesco Mastro
Autorità portuale, passaggio di consegne tra l'ammiraglio Leone e Mastro Autorità portuale, passaggio di consegne tra l'ammiraglio Leone e Mastro Formalizzato il cambio al vertice dell'ente
Salvini nomina Mastro Commissario Autorità portuale Adriatico Meridionale Salvini nomina Mastro Commissario Autorità portuale Adriatico Meridionale Il decreto arrivato in mattinata
Presidente Autorità sistema portuale Mare Adriatico meridionale: in Senato audito Francesco Mastro - VIDEO Presidente Autorità sistema portuale Mare Adriatico meridionale: in Senato audito Francesco Mastro - VIDEO La sua candidatura prende sempre più forza
Tutte le emozioni dei Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo - FOTO
19 gennaio 2026 Tutte le emozioni dei Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo - FOTO
Benedizione degli animali a Giovinazzo: tutte le FOTO
19 gennaio 2026 Benedizione degli animali a Giovinazzo: tutte le FOTO
Giovinazzo in festa per i Fuochi di Sant'Antonio Abate: il programma completo
18 gennaio 2026 Giovinazzo in festa per i Fuochi di Sant'Antonio Abate: il programma completo
Sant'Antonio Abate, in piazza Costantinopoli la benedizione degli animali e la performance di Giuseppe Palmiotto
18 gennaio 2026 Sant'Antonio Abate, in piazza Costantinopoli la benedizione degli animali e la performance di Giuseppe Palmiotto
L'AFP Giovinazzo è tornata alla vittoria
18 gennaio 2026 L'AFP Giovinazzo è tornata alla vittoria
Defender Giovinazzo C5, a Mascalucia una vittoria mai in discussione
18 gennaio 2026 Defender Giovinazzo C5, a Mascalucia una vittoria mai in discussione
La Jovis Natio vince e convince: battuta 5-2 l'Altamura C5
18 gennaio 2026 La Jovis Natio vince e convince: battuta 5-2 l'Altamura C5
"Champions of tomorrow ", in Inghilterra in evidenza la giovinazzese Fabiana Fusaro
18 gennaio 2026 "Champions of tomorrow", in Inghilterra in evidenza la giovinazzese Fabiana Fusaro
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.