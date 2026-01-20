Francesco Mastro in visita a Mons. Satriano ed al Questore Gargano

Nella mattinata di lunedì 19 gennaio, ilha incontrato l'Arcivescovo di Bari-Bitonto,«Un momento particolarmente significativo e confortante – ha dichiarato il Presidente Mastro – per la profonda conoscenza, da parte dell'Arcivescovo, delle dinamiche che interessano il porto e la comunità portuale, nonché per il prezioso supporto umano e spirituale offerto nel corso del colloquio».Al termine dell'incontro, il Presidente ha donato all'Arcivescovo il crest dell'Ente, ricevendo in dono una icona della Madonna Odegitria , con alle spalle lo skyline della città di Bari.«La Madonna Odegitria - ha detto l'Arcivescovo - è una delle più antiche e venerate icone mariane della tradizione orientale e barese. Il suo nome significa "Colei che indica la via". A Bari è simbolo profondo di protezione, identità e fede, particolarmente legato alla storia della città e del suo porto».Successivamente, il Presidente Mastro ha incontrato il Questore della Provincia di Bari,, recentemente insediatosi alla guida della Questura del capoluogo di regione.È stato un incontro caratterizzato da una immediata e profonda intesa, rafforzata da una pregressa conoscenza, durante il quale si è discusso del porto e delle nuove strategie in materia di sicurezza che l'Autorità Portuale sta predisponendo, attraverso l'impiego delle più moderne tecnologie, con l'obiettivo di rendere lo scalo sempre più sicuro ed efficiente.Al termine della visita, il Presidente Mastro ha donato al Questore il crest dell'Adspmam, rinnovando l'impegno affinché i rapporti istituzionali tra l'Ente portuale e la Questura di Bari siano sempre più stretti, costanti e proficui.Non semplici incontri di cortesia, ma occasioni autentiche di ascolto e di confronto, in cui i rapporti si rafforzano e prendono forma impegni concreti, capaci di generare valore e ricadute positive per l'intera comunità