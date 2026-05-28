Rotte baltico-adriatiche: Mastro riceve a Bari la Commissaria europea Jensen

Una giornata di confronto strategico sul futuro della portualità e dei collegamenti europei quella vissuta ieri, 27 maggio.Stamattina, nostro presidente Francesco Mastro ha incontrato la Commissaria europea del Corridoio Baltico-Adriatico, Anne E. Jensen, protagonista di una visita istituzionale dedicata ai temi dello sviluppo dei corridoi TEN-T, elemento centrale delle politiche europee per la mobilità sostenibile, l'integrazione infrastrutturale e la crescita economica dei territori.Alla presenza del segretario generale Francesco Di Leverano, del presidente emerito Ugo Patroni Griffi e del management dell'Ente, del Comandante della Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica e della Capitaneria di Porto di Bari , ammiraglio Donato De Carolis e del vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ammiraglio Vincenzo Leone, nella sala Comitato della sede di Bari dell'AdSPMAM sono stati presentati alla Commissaria Jensen i principali progetti infrastrutturali, i cantieri già avviati e le opere programmate nei sei porti del nostro sistema.Un confronto operativo durante il quale la Commissaria Jensen ha illustrato le prospettive di sviluppo del Corridoio Baltico-Adriatico, le priorità strategiche dell'Unione Europea e le opportunità di cooperazione e finanziamento per i territori coinvolti nella rete infrastrutturale europea. L'incontro ha rappresentato un momento operativo particolarmente significativo per fare il punto sullo stato di avanzamento dei principali progetti europei e sul ruolo sempre più centrale che i porti del sistema dell'Adriatico meridionale possono svolgere nei collegamenti tra Adriatico, Mediterraneo ed Europa continentale.Successivamente, la delegazione europea ha visitato il porto di Bari a bordo di una motovedetta messa a disposizione dalla Guardia Costiera. Una visita fortemente voluta dai coordinatori europei del corridoio TEN-T, interessati ad approfondire da vicino le peculiarità dello scalo barese, i suoi punti di forza e le sue potenzialità strategiche all'interno delle nuove direttrici logistiche europee."La presenza a Bari della Commissaria Anne E. Jensen assume un valore particolarmente rilevante in una fase storica in cui il Mezzogiorno e il sistema portuale dell'Adriatico meridionale stanno progressivamente trasformandosi da periferia geografica a piattaforma strategica al centro delle nuove rotte commerciali, energetiche e infrastrutturali europee e mediterranee - commenta il presidente Mastro -. In tale contesto, il Corridoio Baltico-Adriatico rappresenta uno degli assi strategici della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T): un'infrastruttura fondamentale per rafforzare la coesione tra gli Stati membri, favorire il trasporto di merci e passeggeri e costruire una rete moderna, sostenibile, integrata e multimodale".Nel pomeriggio, la giornata è proseguita con una conferenza stampa e un incontro istituzionale presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, ulteriore occasione di confronto con istituzioni, stakeholder e operatori del settore sulle grandi sfide della logistica europea e sul ruolo che la Puglia sta assumendo nella nuova geografia dei traffici internazionali.