Mastro è ufficialmente presidente Autorità Portuale Adriatico Meridionale

La firma del Ministro Matteo Salvini è arrivata nel pomeriggio

Giovinazzo - giovedì 23 ottobre 2025 19.08 Comunicato Stampa
Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti che nominano tre nuovi presidenti in altrettante Autorità di Sistema Portuale (AdSP), completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali marittimi.

Le nomine riguardano:
• Francesco Mastro presidente AdSP del Mare Adriatico meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli);
• Francesco Rizzo presidente AdSP dello Stretto (porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline);
• Bruno Pisano presidente AdSP del Mar Ligure orientale (porti della Spezia e Marina di Carrara).

Con queste nomine, il MIT conferma l'attenzione verso il rafforzamento strutturale del sistema portuale italiano, fulcro della logistica, dell'interscambio marittimo e della competitività internazionale del nostro Paese.
Le tre Autorità di Sistema Portuale potranno ora proseguire con piena legittimità nel mandato quadriennale, definendo indirizzi strategici e implementando i piani operativi nei rispettivi ambiti territoriali, grazie a una governance stabile e rinnovata.
Il Ministero e il Governo ribadiscono l'impegno a garantire che tutti gli enti portuali del Paese possano operare al meglio, per evitare paralisi amministrative e favorire la massima efficienza del settore.
