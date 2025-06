Asilo nido comunale, procedono spediti i lavori

«Ci sono poche opere che rendono particolarmente orgogliosa una amministrazione comunale e il suo sindaco, tra queste le costruzioni di nuove scuole! in foto lo stato dell'arte dell'».Lo ha scritto sui canali social il sindaco di Giovinazzo,postando la foto che vedete in home. La copertura dell'immobile è stata completata.Il cantiere in via Madre Teresa di Calcutta era ripartito nel dicembre del 2024 dopo uno stop forzato dovuto all'adeguamento del progetto. Il cantiere era stato inaugurato il 21 dicembre 2023, alla presenza di esponenti delle opposizioni, che anch'esse hanno votato e contribuito affinché Giovinazzo avesse un'opera che resterà nel tempo e fornirà un servizio che non è presente in tutti i comuni.L'asilo, da progetto, ospiterà 90 tra bimbe e bimbi e ricopriràoltre ad essere immerso in un'area verde in cui saranno preservati anche gli ulivi presenti. L'opera, frutto diporta con sé la riqualificazione di un altra area inutilizzata e parzialmente degradata dell'ex zona 167.