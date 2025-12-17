Asilo Nido Comunale
Attualità

Asilo nido comunale, il sindaco Sollecito fa il punto della situazione - VIDEO

Struttura esternamente ultimata. Sarà pronta per marzo 2026

Giovinazzo - mercoledì 17 dicembre 2025 15.35
Procedono spediti i lavori per la realizzazione dell'Asilo nido comunale "Rita Levi Montalcini" in via Madre Teresa di Calcutta, struttura fortemente voluta sul territorio cittadino dall'amministrazione comunale appoggiata da tutte le forze politiche.

Scheletro esterno dell'immobile ampiamente completato, mentre all'interno si sta procedendo alla realizzazione dei servizi e poi si passerà alla fase di tinteggiatura. L'asilo nido sarà pronto, secondo il cronoprogramma, per marzo 2026.
Nel video che vi proponiamo sotto il nostro scritto, il sindaco Michele Sollecito fa il punto della situazione sulla progressione del cantiere.

