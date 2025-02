Dopo i primi scavi, alcune verifiche. Poi la sosta estiva ed infine la ripresa.Procede adesso spedito il cantiere per la realizzazione del nuovonel quartiere Immacolata.Le fondamenta sono ormai completate e le maestranze stanno iniziando a realizzare i pilastri su cui si reggerà l'intera struttura. Quello nei pressi di piazza don Tonino Bello, sarà, nelle intenzioni degli amministratori, un luogo di cultura, con un piccolo teatro incluso e 4500 metri quadri di parco, fondamentali per attività didattiche e ludiche. L'asilo potrà essere frequentato da 90 alunni ed i lavori dovrebbero essere conclusi in 516 giorni.La posa della prima pietra era avvenuta alla presenza delle autorità cittadine il 21 dicembre 2023 ed i lavori, dopo il lungo scavo e lo sbancamento, erano ripresi il 3 dicembre scorso 2024. Il cantiere dovrebbe dunque terminare entro la fine del 2025, poiché si tratta di 2milioni e 500mila euro derivati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il cui utilizzi va rendicontato entro l'anno in corso.Un'opera che altri comuni viciniori non hanno, che è stata salutata con soddisfazione anche dalle opposizioni e che resterà alla cittadinanza ben oltre l'attuale consigliatura.