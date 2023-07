Aggiudicato l'appalto per la costruzione del nuovo asilo nido di Giovinazzo

Conclusa la gara per la costruzione del nuovoche sorgerà tra via Madre Teresa di Calcutta e viale Aldo Moro, nel quartiere Immacolata.A vincere la gara è stato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che si sono aggiudicati l'appalto con un ribasso del 28,78% sull'importo a base d'asta. L'opera sarà finanziata con 2.400.000 euro ottenuti dall'assessorato ai Lavori Pubblici grazie al Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza (PNRR).La struttura sarà di circa 1000mq ed avrà al suo interno teatro e ambienti per servizi per l'infanzia a cui vanno associati altri 4.000mq di parco e spazi esterni fruibili.«Un'altra importante opera a favore dell'incremento delle famiglie e per favorire la natalità. Per noi è prioritario aiutare le famiglie nel crescere i nostri bambini in totale serenità, sapendo di avere un punto di riferimento comunale a disposizione. Inoltre - è la sottolineatura - permettetemi di ricordare che l'opera andrà a riqualificare completamente un'area sino a ieri senza prospettiva e che oggi invece trova una lettura in termini di servizi per la comunità».