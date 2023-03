Asilo nido comunale intitolato ad una donna: parte il sondaggio a Giovinazzo

Nellala Giunta di Palazzo di Città ha deciso di intitolare proprio a una donnaL'asilo, che sarà realizzato grazie a un finanziamento diottenuto dal Comune e riveniente dal PNRR, sarà realizzato nella zona 167 e i lavori saranno appaltati entro il prossimo mese di giugno.Ma sindaco e assessori vogliono che a scegliere il nome dell'asilo siano i cittadini attraverso un sondaggio chePer partecipare al sondaggio basta collegarsi alla pagina Facebook del Comune di Giovinazzo o recarsi all'ufficio Urp al piano terra del Comune, in piazza Vittorio Emanuele, e compilare l'apposita scheda.I nomi tra i quali i cittadini potranno scegliere sono:neurologa italiana. Negli anni Cinquanta, con le sue ricerche, scoprì e illustrò il fattore di accrescimento della fibra nervosa NGF, e per tale scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la Medicina;astrofisica, divulgatrice scientifica;poetessa e scrittrice;scrittrice, poetessa, giornalista e femminista italiana. È ricordata per il suo romanzo autobiografico 'Una donna', in cui dipinge la condizione femminile in Italia a cavallo fra il XIX e il XX secolo;: scrittrice, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 1926;agente di Polizia, morta nella Strage di via D'Amelio. Fra le prime donne poliziotto adibite in Italia al servizio scorte, fu la prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio;giornalista e fotoreporter italiana, assassinata a Mogadiscio, dove lavorava come inviata per il TG3, insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin.