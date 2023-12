Asilo nido comunale "Rita Levi Montalcini", posata la prima pietra - FOTO E VIDEO

6 foto Posa prima pietra asilo nido comunale

Social Video 5 minuti Posa della prima pietra dell'asilo nido comunale

Giovinazzo avrà il suopremio Nobel per la Scienza nel 1986, straordinaria incarnazione di cultura, eleganza, pervicacia nel raggiungere gli obiettivi. Una donna amatissima, senatrice a vita, morta nel 2012 a 97 anni.Ieri mattina, 21 dicembre, l'intera giunta comunale, i tecnici dell'ente ed i consiglieri di maggioranza hanno accolto in via Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere Immacolata, le scolaresche dei due istituti comprensivi cittadini. Per le opposizioni presenti i consiglieri Girolamo Capurso di PrimaVera Alternativa e Nando Depalo di Sinistra Italiana.Il sindaco Michele Sollecito ha ricordato ai bimbi ed alle bimbe presenti l'importanza di un asilo nido, primo passaggio nella formazione della persona. Un luogo di crescita e di sviluppo delle proprie inclinazioni, passaggio necessario per giungere alla scuola dell'infanzia. Quello nei pressi di piazza don Tonino Bello, sarà un luogo di cultura, con un piccolo teatro incluso eLa benedizione è giunta davicario vescovile, che ha portato alla comunità giovinazzese i saluti di S.E. Mons. Domenico Cornacchia. Con lui don Luigi Caravella, vicario foraneo, e don Luigi Ziccolella, parroco dell'Immacolata, parrocchia nel cui territorio sarà edificata l'opera.Infine la posa della prima pietra da parte del primo cittadino e di alcuni alunni e alunne dei due circoli didattici. Insieme ad essa è stata sotterrata una pergamena con il pensiero di Rita Levi Montalcini rivolto ai giovani nel 1992.È stato certamente un momento di grande coesione comunitaria, che probabilmente verrà ricordato negli anni. Noi lo abbiamo raccontato attraverso un video presente sulla nostra pagina Facebook e vi proponiamo sotto il nostro articolo l'intervista al sindaco Michele Sollecito ed all'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo.