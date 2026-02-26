Area pedonale urbana nel periodo estivo: l'amministrazione incontra i cittadini

La pedonalizzazione estiva, in fascia serale, del Lungomare Marina Italiana è uno dei temi che tra qualche mese accenderà il dibattito in città. Ed è così ormai da alcuni anni, così come si discute di emissioni sonore.Per favorire un dialogo tra amministratori ed amministrati,ci sarà un confronto tra il sindaco, l'assessore alla Polizia Locale,i, il comandante del corpo di via Cappuccini,ed i cittadini e le cittadine che vorranno prendervi parte. Un confronto da cui far scaturire una decisione il più possibile condivisa, che tenga conto delle esigenze della cittadinanza e degli esercenti, ma che punti ugualmente a valorizzare il tratto costiero di Ponente, uno dei luoghi più iconici dell'estate a Giovinazzo.