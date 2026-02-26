Chiusura al traffico
Chiusura al traffico
Attualità

Area pedonale urbana nel periodo estivo: l'amministrazione incontra i cittadini

Confronto possibile con la politica in Sala San Felice

Giovinazzo - giovedì 26 febbraio 2026
La pedonalizzazione estiva, in fascia serale, del Lungomare Marina Italiana è uno dei temi che tra qualche mese accenderà il dibattito in città. Ed è così ormai da alcuni anni, così come si discute di emissioni sonore.

Per favorire un dialogo tra amministratori ed amministrati, il 3 marzo, a partire dalle ore 18.00, all'interno della Sala San Felice, ci sarà un confronto tra il sindaco Michele Sollecito, l'assessore alla Polizia Locale, Savino Alberto Rucci, il comandante del corpo di via Cappuccini, Vito Bovino ed i cittadini e le cittadine che vorranno prendervi parte. Un confronto da cui far scaturire una decisione il più possibile condivisa, che tenga conto delle esigenze della cittadinanza e degli esercenti, ma che punti ugualmente a valorizzare il tratto costiero di Ponente, uno dei luoghi più iconici dell'estate a Giovinazzo.
  • chiusura al traffico
  • Area pedonale Giovinazzo
Altri contenuti a tema
