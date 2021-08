Festa Patronale, tutte le informazioni sulle chiusure al traffico

L'ORDINANZA CON TUTTE LE CHIUSURE

PERCORSI AUTOBUS DI LINEA STP



DISCESA EDICOLA DELLA MADONNA

Sono tanti i giovinazzesi che ci hanno scritto in queste giornate di festa per comprendere quale sarà l'organizzazione della viabilità a Giovinazzo in vista del Solenne Pontificale in programma in piazza Vittorio Emanuele II nella serata di domenica 22 agosto, culmine dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano.L'ordinanza n.67 diprevede la rimozione di tutti i veicoli nelle giornate deldella notte lungo tutto il perimetro di piazza Vittorio Emanuele II.Pertanto il traffico sarà deviato, nei medesimi giorni e nella medesima fascia oraria, lungo le seguenti vie:- percorrendo via Bari verso Molfetta si troverà la deviazione all'angolo tra via Bari e via Bitonto e per riprendere la vecchia statale bisognerà percorrere l'itinerario prestabilito da via Bitonto, via De Gasperi, via Balilla, via Marziani, via Giuliodibari, via Colapiccoli, fino all'intersezione con via Molfetta;- in senso opposto, da Molfetta verso Bari, la deviazione sarà apposta all'intersezione con via Cappuccini. Itinerario per riprendere via Bari sarà via Cappuccini, rotatoria piazza Cappuccini, via Marziani, via Balilla, via De Gasperi, via Bitonto, via Firenze fino all'intersezione con via Bari;- via Agostino Gioia sarà sbarrata all'intersezione con via Depreclosis e con via Carducci;- sbarramento in via Isonzo verso piazza Vittorio Emanuele II all'altezza dell'incrocio con via Gradisca e via Piave;- da piazza Garibaldi lo sbarramento sarà posto all'intersezione con corso Principe Amedeo d'Aosta;- sarà istituito inoltre negli stessi giorni il divieto di fermata per il primo isolato in via Martiri di via Fani a sinistra del senso di marcia all'intersezione con via Molfetta; via Colapiccoli nel tratto compreso tra via Giuliodibari e via Molino lato sinistro del senso di marcia; via Colapiccoli su entrambi i lati, nel tratto di strada compreso tra via XX Settembre e via Molfetta; via Cialdini all'intersezione con via Bitonto e via Bari e all'intersezione con via Marsala lato destro in direzione Molfetta.Per quel che concerne i cambiamenti dei percorsi della linea STP, l'Assessorato alla Polizia Locale di Giovinazzo ha disposto quanto segue:- da via Bari verso Molfetta si troverà indicazione a sinistra per "Foggia" all'incrocio via Bari, angolo via Cialdini e si proseguirà su quella strada, poi su via Bitonto, via De Gasperi, via Balilla, via Marziani, via Giuliodibari, via Colapiccoli, fino a riprendere via Molfetta;- da via Molfetta verso Bari si troverà indicazione "Bari" e deviazione all'incrocio con II traversa via XX Settembre. Gli autobus percorreranno quindi vai Tenente Devenuto (verso via Cappuccini), via Marziani, via Balilla, via De Gasperi, via Bitonto, via Firenze fino a riprendere via Bari verso Santo Spirito.Il quadro di Maria SS di Corsignano sarà portato in spalla domenica 22 agosto fino in piazza Vittorio Emanuele II. Saranno chiusi tutti gli accessi al pubblico che portano su via Marina, dove saranno presenti solo clero, Comitato Feste, autorità civili e militari e giornalisti.