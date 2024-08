Inizia la Festa Patronale, chiusure al traffico e deviazioni autobus

Inizierà questa sera, 14 agosto, la Festa Patronale in onore dinella sua parte più popolare. Stasera, alle 20.30, poco prima del, è infatti prevista l'accensione delle luminarie.Per far fronte alle tante esigenze che si paleseranno in questa settimana che porterà sino al concerto di Paolo Belli e della sua Big Band del 21 agosto, il Comune di Giovinazzo ha varato un piano del traffico, con le chiusure e le indicazioni delle aree parcheggio.«Invito nuovamente i concittadini - ha scritto sui social l'assessore alla Polizia Locale,- a muoversi liberamente e serenamente a piedi mentre ai nostri amici che vengono a trovarci dico che è inutile girare girare e girare per il centro città ...godetevi lo spirito della festa con ordine e sorriso. Disponibile anche area ex pronto soccorso a levante oltre ai parcheggi a pagamento sui lungomari. Buona Festa a tutti e tutte».Con ordinanza n.102 del 5 agosto il Comandante della Polizia Locale, Vito Bovino, ha dunque stabilito quanto segue:- il divieto di fermata nei giornie sino a cessata esigenza, in via Fossato, via Gioia, via Marconi, corso Amedeo d'Aosta, via Piano, via Cappuccini, via Vallone, via Sant'Andrea e piazza Umberto I;- il divieto di fermata in via Cialdini 1° isolato lato destro e sinistro a partire dall'intersezione con via Bari con senso di marcia verso Molfetta.- via Bari sarà dunque chiusa al traffico dall'intersezione di via Cialdini e chi dovesse andare verso Molfetta dovrà seguire questo itinerario: via Cialdini, via Bitonto, via De Gasperi, via Balilla, via Marziani, via Giuliodibari, via Colapiccoli sino a via Molfetta;- con la chiusura al traffico di via Molfetta per andare verso Bari si dovrà seguire questo itinerario: II Trav. via XX Settembre, via Devenuto, via Cappuccini, via Marziani, via Ballila, via De Gasperi, via Bitonto, via Firenze sino all'intersezione con via Bari;- la chiusura su via Gioia all'intersezione con via Sasso e via De Preclosis;- la chiusura di via Isonzo all'intersezione con via Gradisca e via Piave;- la chiusura al traffico di corso Amedeo all'intersezione con piazza Garibaldi.Da oggi, 14 agosto, alle ore 17.00, e sino al 21 agosto, nei giornile corse degli autobus delle linee extraurbane STP subiranno la seguente variazione di percorso: autobus che provengono da Bari, deviazione in via Cialdini direzione "Foggia" e percorreranno poi via Bitonto, il sottovia di via Bitonto, sino alla SS 16 bis - svincolo Giovinazzo SUD.Le corse che provengono da Molfetta devieranno da Cola Olidda verso la SS 16 bis, uscendo poi a Giovinazzo SUD, sottovia di via Bitonto e quindi via Bitonto per poi riprendere la litoranea da via Bari, rispettando l'itinerario classico verso Santo Spirito.