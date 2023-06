Road to Battiti Live, piazza chiusa dal pomeriggio. Le raccomandazioni degli amministratori

Si terrà questa sera, 26 giugno, l'attesa tappa giovinazzese del, il format radiofonico e televisivo di successo del Gruppo Norba. Ospiti a Giovinazzo saranno leggi qui il programma).Sin dal pomeriggio scatteranno tutte le misure per la sicurezza e la viabilità varate dall'amministrazione comunale.dall'intersezione con via Bari e sul lato del perimetro che dà verso il lungomare Marina Italiana.Controlli della Polizia Locale saranno quindi estesi in tutto il centro cittadino. Il consiglio degli amministratori, sindaco in testa, per quanti provengono da centri limitrofi è di parcheggiare nelle aree gratuite allestite all'area mercatale, verso nord, e nell'ex Punto di primo intervento a sud.«Auspichiamo buon senso da parte di tutti, giovinazzesi in primis - ci ha detto l'assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore - e chiediamo di non intasare il centro cittadino a coloro i quali giungeranno dai centri viciniori. Ci sono due zone parcheggio gratuite, nell'area mercatale per chi viene da nord e nell'ex pronto soccorso, per chi arriva da sud, a pochi minuti dalla piazza e da Cala Porto: utilizziamole - è l'appello - Stasera godremo di un grande evento musicale. Cerchiamo di collaborare tutti, mostrando grande senso di responsabilità».