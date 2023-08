Festa Patronale, centro cittadino chiuso dalle 17 a mezzanotte

Sono scattate da ieri, giovedì 17 agosto, le restrizioni al traffico nel centro di Giovinazzo, in concomitanza con la Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano.Varchi chiusi pertanto sino al 22 agosto dalle ore 17.00 alle 24.00, ma con un margine sino all'una in caso di eventi di grande portata, come la processione della sacra icona della Vergine di Corsignano di domenica sera, 20 agosto.La Polizia Locale ed i volontari chiuderanno i varchi da via Bari, altezza via Cialdini, non saranno percorribili in auto i primi tratti di via Bitonto, via Gioia, via Marconi, corso Dante e via Cappuccini, né ovviamente tutto il perimetro di piazza Vittorio Emanuele II. La barriera presidiata a nord è posta lungo via Molfetta all'intersezione con II traversa via XX Settembre.Nei giorni prossimi, quando sarà aperto il Luna Park nell'area mercatale, si invita chi arriva da fuori a parcheggiare nelle zone periferiche ed a raggiungere il centro cittadino a piedi, salvo gravissime necessità da segnalare al personale preposto ai varchi.«Guardiamo questi giorni con occhi di bambini - ha detto l'assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore rivolgendosi ai giovinazzesi -. Aiutateci a renderli indimenticabili con comportamenti civili e sempre rispettosi del codice della strada. Abbiamo predisposto insieme al comandante Raffaele Campanella un piano traffico che tenga conto delle esigenze di persone con disabilità e di alcune fasce di residenti. Chiedo, ove possibile, a tutti gli altri, di scendere in centro a piedi e di godersi una Festa Patronale che si preannuncia bella».