Crollo al cimitero, chiuso un tratto del Lungomare Marina Italiana

«StanotteAbbiamo dovuto interdire il passaggio e il traffico fin quando non avremo ripristinato le condizioni di sicurezza. Il lungomare pertanto è chiuso all'altezza del monumento ai caduti sul mare».La comunicazione del sindacoè giunta nella mattinata di oggi, domenica 5 marzo, attraverso i social network. Una situazione dovuta probabilmente al maltempo delle scorse ore e ad infiltrazioni che permangono da tempo su quel muro di cinta.Continuano le verifiche statiche per cercare di comprendere l'accaduto. Per fortuna il fatto si è verificato di notte, senza passaggio di pedoni o automobili. Il lungomare Marina Italiana è dunque interdetto dall'ex carcere in poi.