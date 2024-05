Annalisa e Tananai a Giovinazzo: ecco il piano del traffico

È stato predisposto nelle scorse ore il piano del traffico e dei parcheggi per accogliere le migliaia di fan e curiosi che parteciperanno domenica 2 giugno, in Cala Porto, alla registrazione diil format del Gruppo Norba che andrà in onda anche su Canale 5 nel corso dell'ormai imminente estate. Ospiti due grandi nomi della musica italiana, quali Annalisa e Tananai.L'assessore alla mobilità e Polizia Locale, Alfonso Arbore, in accordo con il comandante del Corpo di via Cappuccini, Vito Bovino e con l'intera giunta comunale guidata da Michele Sollecito, ha predisposto il piano del traffico e dei parcheggi per evitare inutili ingorghi.La viabilità sarà dunque modificata così come accade per la Festa Patronale, con qualche difformità. Lo sbarramento sulla litoranea, per chi arriva da Molfetta e dal Nord Barese, avverrà all'altezza via Giovinazzesi nel Mondo, dove si trova il supermercato Famila. Le auto saranno quindi convogliate nell'area di parcheggio gratuita dell'area mercatale.Per chi viene da Bari, invece, l'uscita consigliata è Giovinazzo Sud o Bari S.Spirito e si potrà parcheggiare nell'area dell'ex punto di primo intervento alla convergenza tra viale Papa Giovanni XXIII ed il Lungomare Esercito Italiano. Proprio su quel tratto di litorale a Levante si potrà parcheggiare negli appositi spazi a pagamento. Va anche segnalato che il traffico veicolare su via Bari sarà interdetto all'altezza di via Bitonto.Tutta l'area di piazza Vittorio Emanuele II e di Cala Porto, nonché il primo tratto del lungomare Marina Italiana saranno chiusi al traffico.Le chiusure avverranno dalle ore 16.00 alle ore 23.00.Ai giovinazzesi è invece rivolto l'appello dell'assessore Alfonso Arbore: «Chiedo ancora una volta di godersi una splendida domenica e di lasciare, ove possibile, le automobili a casa, nei cortili, nei garage e scendiamo a piedi verso il centro. Lasciamo liberi i passi carrabili, ma soprattutto i posti per disabili e gli scivoli. Più rispettiamo queste semplici norme, più ci godremo un'estate ricca di eventi. Infine, a chi viene da fuori, dico le stesse cose e soprattutto di avere rispetto del decoro della nostra città. Ed il decoro inizia dai parcheggi».