Fuochi Sant'Antonio Abate, ecco il piano chiusure e parcheggi

È pronto il piano per la viabilità, le chiusure al traffico ed i parcheggi in vista dei Fuochi di Sant'Antonio Abate, che si svolgeranno domenica 21 gennaio, ma che avranno un ricco prologo nelle tre serate precedenti.Chiusure al traffico previste dalle 17.00 alle 22.00 nella zona del rondò all'intersezione tra via Bari e piazza Vittorio Emanuele II. Chiusi anche gli accessi alla piazza dal mare.Chiusure al traffico previste dalle 11.00 alle 24.00 in corso Amedeo d'Aosta, al rondò all'intersezione tra via Bari e piazza Vittorio Emanuele II e nelle piccole traverse tra piazza Porto e la piazza.Prevista l'apertura per tutte le serate, dal 19 al 21 gennaio, dell'area mercatale. Parcheggi gratuiti in tutta la città e sui lungomari nella giornata di domenica 21 gennaio. Aperta anche il parcheggio all'interno dell'ex punto di primo interventi tra via papa Giovanni XXIII ed il lungomare Esercito Italiano.Saranno aperti durante le tre serate, dal 19 al 21 gennaio, i bagni pubblici in cala Porto ed in villa Comunale "Palombella".I defibrillatori, in caso di necessità, sono presenti in piazza San Salvatore, nei pressi del Comando di Polizia Locale in via Cappuccini ed ai piedi di Palazzo di Città.Per chi arrivasse da fuori città, saranno aperti gli Uffici Relazioni con il Pubblico di Palazzo di Città e lo stesso Comando di Polizia Locale in via Cappuccini.«Abbiamo pensato a tutte le esigenze. La zona di corso Amedeo vedrà la presenze dei truck per il cibo di strada, mentre lungo il perimetro di piazza Vittorio Emanuele II ci saranno gli stand per chi ne farà richiesta ancora nei prossimi giorni e poi la grande festa dei cioccolatieri. Siamo contenti di aver reso liberi i parcheggi la domenica ed in questa occasione saranno in tanti ad usufruirne senza patemi. La gente venga a Giovinazzo e si diverta. Il Comando di Polizia Locale - ha concluso - si è già ampiamente organizzato per ricevere chi giungerà dai comuni viciniori. Siamo pronti e sarà certamente una tre giorni molto bella da vivere».