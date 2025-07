Arciconfraternita del Carmine, ieri sera il ritorno della Madonna del Carmelo a San Giovanni Battista

12 foto Arciconfraternita del Carmine - Traslazione Madonna del Carmelo

Si sono conclusi ieri sera, 16 luglio, i riti in onore dellaall'interno della parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta. Quest'anno i festeggiamenti voluti dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine non si sono svolti nella rettoria di San Giovanni Battista per via dei lavori a piazza Benedettine.La messa vespertina, officiata da Padre Pasquale Rago, ha preceduto il rientro della sacra effigie con il nuovo abito realizzato da Saverio Amorisco e Valerio Grieco, all'interno della chiesa di San Giovanni Battista. La traslazione è avvenuta per le strade del centro storico sul far della sera ed ha incuriosito anche i tanti turisti presenti in questi giorni a Giovinazzo. Un cammino rapido, ma suggestivo, sino al rientro in una piazza Benedettine interessata ancora dai lavori al basolato.Il nostro reportage fotografico racconta proprio la brevissima processione dalla Cattedrale alla chiesetta confraternale, l'effigie sarà esposta all'adorazione dei fedeli sino al 7 settembre prossimo.