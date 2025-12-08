Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale

L'Associazioneassociazione di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, sede di Giovinazzo, è in piazza Vittorio Emanuele II anche quest'anno, come avviene dal dicembre del 1990, nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per la presentazione dell'iniziativa che quest'anno ha per titolo:La campagna solidale natalizia di fundraising è finalizzata all'inclusione sociale dei ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionale, nonché a supportare e promuovere le attività ricreative e didattiche di laboratorio rivolte agli stessi ragazzi cercando di garantire loro spazi, tempi e modalità di relazione dignitosa oltre che simile a quella dei loro coetanei per favorire una sempre migliore socializzazione.La Stella natalizia è solo una delle proposte che l'Anffas presenterà nei due giorni di festa su indicati. Infatti, recandosi presso il gazebo che sarà allestito in piazza, rivolgendosi al Presidente, guida storica dell'associazione e papà amorevole della comunità delle famiglie iscritte alla sede associativa di Giovinazzo, si potranno ricevere maggiori informazioni sugli altri prodotti a tema natalizio. Accanto al presidente ci saranno i volontari che seguono l'associazione e ne condividono le finalità sociali per far sì che sia messa in campo una perfetta integrazione sociale.Dall'Anffas ci fanno sapere che chiamando il numero 335-5343513 la pianta potrà anche essere consegnata a domicilio. L'iniziativa della quale vi abbiamo parlato è una raccolta fondi il cui importo è deducibile dalle imposte sul reddito.