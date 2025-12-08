Associazioni
Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale
Banchetti presenti pure nella giornata dell'8 dicembre
Giovinazzo - lunedì 8 dicembre 2025
L'Associazione Anffas, associazione di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, sede di Giovinazzo, è in piazza Vittorio Emanuele II anche quest'anno, come avviene dal dicembre del 1990, nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per la presentazione dell'iniziativa che quest'anno ha per titolo: "Una Stella per far fiorire la solidarietà".
La campagna solidale natalizia di fundraising è finalizzata all'inclusione sociale dei ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionale, nonché a supportare e promuovere le attività ricreative e didattiche di laboratorio rivolte agli stessi ragazzi cercando di garantire loro spazi, tempi e modalità di relazione dignitosa oltre che simile a quella dei loro coetanei per favorire una sempre migliore socializzazione.
La Stella natalizia è solo una delle proposte che l'Anffas presenterà nei due giorni di festa su indicati. Infatti, recandosi presso il gazebo che sarà allestito in piazza, rivolgendosi al Presidente Michele Lasorsa, guida storica dell'associazione e papà amorevole della comunità delle famiglie iscritte alla sede associativa di Giovinazzo, si potranno ricevere maggiori informazioni sugli altri prodotti a tema natalizio. Accanto al presidente ci saranno i volontari che seguono l'associazione e ne condividono le finalità sociali per far sì che sia messa in campo una perfetta integrazione sociale.
Dall'Anffas ci fanno sapere che chiamando il numero 335-5343513 la pianta potrà anche essere consegnata a domicilio. L'iniziativa della quale vi abbiamo parlato è una raccolta fondi il cui importo è deducibile dalle imposte sul reddito.
La campagna solidale natalizia di fundraising è finalizzata all'inclusione sociale dei ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionale, nonché a supportare e promuovere le attività ricreative e didattiche di laboratorio rivolte agli stessi ragazzi cercando di garantire loro spazi, tempi e modalità di relazione dignitosa oltre che simile a quella dei loro coetanei per favorire una sempre migliore socializzazione.
La Stella natalizia è solo una delle proposte che l'Anffas presenterà nei due giorni di festa su indicati. Infatti, recandosi presso il gazebo che sarà allestito in piazza, rivolgendosi al Presidente Michele Lasorsa, guida storica dell'associazione e papà amorevole della comunità delle famiglie iscritte alla sede associativa di Giovinazzo, si potranno ricevere maggiori informazioni sugli altri prodotti a tema natalizio. Accanto al presidente ci saranno i volontari che seguono l'associazione e ne condividono le finalità sociali per far sì che sia messa in campo una perfetta integrazione sociale.
Dall'Anffas ci fanno sapere che chiamando il numero 335-5343513 la pianta potrà anche essere consegnata a domicilio. L'iniziativa della quale vi abbiamo parlato è una raccolta fondi il cui importo è deducibile dalle imposte sul reddito.