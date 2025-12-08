Anffas Giovinazzo
Anffas Giovinazzo
Associazioni

Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale

Banchetti presenti pure nella giornata dell'8 dicembre

Giovinazzo - lunedì 8 dicembre 2025
L'Associazione Anffas, associazione di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, sede di Giovinazzo, è in piazza Vittorio Emanuele II anche quest'anno, come avviene dal dicembre del 1990, nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per la presentazione dell'iniziativa che quest'anno ha per titolo: "Una Stella per far fiorire la solidarietà".

La campagna solidale natalizia di fundraising è finalizzata all'inclusione sociale dei ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionale, nonché a supportare e promuovere le attività ricreative e didattiche di laboratorio rivolte agli stessi ragazzi cercando di garantire loro spazi, tempi e modalità di relazione dignitosa oltre che simile a quella dei loro coetanei per favorire una sempre migliore socializzazione.

La Stella natalizia è solo una delle proposte che l'Anffas presenterà nei due giorni di festa su indicati. Infatti, recandosi presso il gazebo che sarà allestito in piazza, rivolgendosi al Presidente Michele Lasorsa, guida storica dell'associazione e papà amorevole della comunità delle famiglie iscritte alla sede associativa di Giovinazzo, si potranno ricevere maggiori informazioni sugli altri prodotti a tema natalizio. Accanto al presidente ci saranno i volontari che seguono l'associazione e ne condividono le finalità sociali per far sì che sia messa in campo una perfetta integrazione sociale.

Dall'Anffas ci fanno sapere che chiamando il numero 335-5343513 la pianta potrà anche essere consegnata a domicilio. L'iniziativa della quale vi abbiamo parlato è una raccolta fondi il cui importo è deducibile dalle imposte sul reddito.
  • Anffas
Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
8 dicembre 2025 Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione
7 dicembre 2025 Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione
Altri contenuti a tema
Il resoconto delle attività pasquali dell'Anffas Giovinazzo Il resoconto delle attività pasquali dell'Anffas Giovinazzo Grande supporto anche per la campagna a favore di Telethon e della ricerca sulle malattie genetiche
In piazza a Giovinazzo le uova di cioccolato Anffas In piazza a Giovinazzo le uova di cioccolato Anffas “A Pasqua fai volare la Solidarietà" è lo slogan scelto per l'iniziativa
L'altarino di San Giuseppe all'Anfass Giovinazzo tra fede, devozione e solidarietà L'altarino di San Giuseppe all'Anfass Giovinazzo tra fede, devozione e solidarietà Vi raccontiamo la genesi e la storia di una tradizione che si rinnova dal 2014
Anffas Giovinazzo, i risultati delle campagne di Natale e Telethon Anffas Giovinazzo, i risultati delle campagne di Natale e Telethon Il presidente Michele Lasorsa ringrazia tutti i simpatizzanti e quanti hanno sostenuto questo processo solidale
Il Natale dolce e fiorito dell'Anffas Giovinazzo Il Natale dolce e fiorito dell'Anffas Giovinazzo Banchetti in piazza anche in questa domenica 8 dicembre
#IOPERLEI, Anffas Giovinazzo e Fondazione Telethon insieme per la Festa della Mamma #IOPERLEI, Anffas Giovinazzo e Fondazione Telethon insieme per la Festa della Mamma Appuntamento nel fine settimana del 4 e 5 maggio in piazza Vittorio Emanuele II
"A Pasqua fai volare la solidarietà", banchetti Anffas in piazza a Giovinazzo "A Pasqua fai volare la solidarietà", banchetti Anffas in piazza a Giovinazzo Apertura dalle 8.30 alle 13.30 ai piedi di Palazzo di Città
Anffas Giovinazzo, il bilancio delle iniziative natalizie Anffas Giovinazzo, il bilancio delle iniziative natalizie Il ringraziamento del presidente Michele Lasorsa
4
Lite in consiglio comunale col sindaco: la versione di Gianni Camporeale
7 dicembre 2025 Lite in consiglio comunale col sindaco: la versione di Gianni Camporeale
Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
7 dicembre 2025 Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata
7 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata
Al Defender Giovinazzo C5 basta un gol di Greco, Italpol superato 1-0
7 dicembre 2025 Al Defender Giovinazzo C5 basta un gol di Greco, Italpol superato 1-0
Audax Rutigliano-Jovis Natio: battaglia vera, spettacolo puro
7 dicembre 2025 Audax Rutigliano-Jovis Natio: battaglia vera, spettacolo puro
Lite con consigliere Camporeale: Noi per Giovinazzo all'attacco del sindaco Sollecito
7 dicembre 2025 Lite con consigliere Camporeale: Noi per Giovinazzo all'attacco del sindaco Sollecito
Meteo ponte Immacolata: qualche velatura il 7 e l'8 dicembre a Giovinazzo
7 dicembre 2025 Meteo ponte Immacolata: qualche velatura il 7 e l'8 dicembre a Giovinazzo
Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
6 dicembre 2025 Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.