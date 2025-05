Il resoconto delle attività pasquali dell'Anffas Giovinazzo

A seguito dello svolgimento delle due iniziative solidali, promosse sul territorio cittadino dallcon disabilità intellettiva e/o relazionale-sezione di Giovinazzo- Aps/Ets, possiamo tracciare un risultato positivo visti i dati a noi forniti dal presidente Michele Lasorsa.Per quanto riguarda la campagna solidale "A Pasqua fai volare la Solidarietà", iniziativa di fundraising, sono state datea fronte di un contributo di 15 euro e 16 colombe del costo di 20 euro, per un incasso totale lordo di 2.250 euro. È ovvio che si tratta di una cifra lorda; una parte di questa sarà infatti destinata all'Anffas.Con questa raccolta fondi, il gruppo associativo dei volontari potrà mettere in atto progetti teatrali e attività di laboratorio manipolativo, creativo e pittorico rivolto alle persone con disabilità che frequentano la sede associativa sita in via Alcide De Gasperi n.41-43.La campagna nazionale di sensibilizzazione sociale "Io per lei", dedicata alle "mamme rare", che ha visto unite Fondazione Telethon e Anffas Nazionale in occasione della Festa della mamma, si è conclusa da pochi giorni. L'iniziativa, svoltasi anche a Giovinazzo, grazie alla sinergia associativa del gruppo Anffas, ha contribuito alla raccolta fondi a sostegno del progetto rivolto alla ricerca scientifica delle malattie genetiche rare. Un pensiero speciale è stato così rivolto alle mamme definite "rare" che seguono i loro bambini con coraggio e vivono ogni giorno le difficoltà legate alle malattie dei propri figli. Ecco che si può dar notizia del risultato. Il presidente Michele Lasorsa, ci ha fatto sapere che sono state consegnate quarantasei scatole di biscotti a fronte di un contributo di quindici euro l'una per un totale incassato di euro seicento ottantacinque. Il suo pensiero in segno di ringraziamento. «Come gli anni passati- ha affermato Michele Lasorsa- ringraziamo tutti coloro che hanno dimostrato attenzione e hanno dato conferma di credere nelle due realtà associative. Con il loro contributo solidaristico ci aiutano sempre ad andare avanti nei progetti programmati». Noi possiamo solo aggiungere che, sicuramente, si può fare di più nel rispetto di tutte le realtà associative che, grazie al volontariato, trasmettono il loro messaggio di generosità sia sul territorio cittadino che a livello nazionale in favore della solidarietà sociale.