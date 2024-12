Anffas Giovinazzo, i risultati delle campagne di Natale e Telethon

Nel rispetto della trasparenza, a conclusione delle campagne solidali proposte dall'associazionee svoltesi sul territorio cittadino, si può comunicare il risultato raggiunto. Per quanto concerne l'iniziativaedizione del 2024 terminata il 24 dicembre, sono state consegnate centoventi piante di Stella di Natale che hanno dato un ricavato lordo di milletrecento euro. La pianta con il fiore simbolo del Natale è stata consegnata a fronte di un contributo versato pari a dodici euro. A seguito delle spese sostenute, il ricavato netto per l'associazione Anffas è pari a. La cifra sarà destinata all'attuazione di iniziative in favore delle persone con disabilità: attività laboratoriali, ludiche e teatrali che si svolgeranno nella sede associativa situata in Corso Alcide de Gasperi n. 41-43 a Giovinazzo.L'iniziativa solidale nataliziaedizione 2024, che vede impegnateè ancora in atto e ha registrato, sin ora, un discreto risultato. Il supporto e la collaborazione tra le due sigle associative, intrapreso dal 2014, è tuttora in corso a carattere nazionale con la finalità di promuovere la ricerca sulle disabilità intellettive, sui disturbi del neurosviluppo e sulle malattie genetiche rare.A questa campagna solidale del Natale 2024 si può ancora aderire versando un contributo pari a quindici euro per ritirare un bauletto-scrigno contenente cioccolatini a forma di cuore nel gusto fondente oppure al latte. Il bauletto con i cioccolatini è ancora disponibile; si può aderire alla campagna solidale contattando Michele Lasorsa, presidente Anffas Giovinazzo, chiamando il numero 3355343513.Anche per questa occasione di sensibilizzazione sociale il presidenteringrazia tutti gli amici e i numerosi simpatizzanti che hanno rivolto attenzione alle due iniziative solidali e rivolge gli auguri per un sereno anno nuovo.