Iniziative benefiche a Natale: il bilancio dell'Anffas Giovinazzo

Le iniziative solidali e benefiche promosse dall'associazione, sede di Giovinazzo, svoltesi sul territorio cittadino nel mese di dicembre 2025, hanno registrato un' interessante attenzione da parte del pubblico. Per tracciare un bilancio sui risultati raggiunti e nel rispetto della trasparenza si può comunicare quanto è stato ricavato dalle due campagne di sensibilizzazione sociale proposte grazie alla sinergia messa in campo dal Presidente Michele Lasorsa, dai volontari dell'associazione Anffas e da una rappresentanza del gruppo scout di Giovinazzo. Per quanto riguarda l'iniziativa solidale natalizia"Una stella per far fiorire la solidarietà" vi comunichiamo i dati dei risultati raggiunti : diciassette panettoni hanno dato un incasso lordo di 340 euro mentre novanta Stelle di Natale hanno raggiunto un incasso lordo di euro 1.215 euro. A seguito delle spese sostenute, il ricavato netto sarà destinato all'Associazione Anffas di Giovinazzo che attuerà iniziative ludiche, laboratoriali e teatrali in favore delle persone con disabilità; le attività si svolgeranno nella sede associativa situata in Corso Alcide de Gasperi n. 41-43 a Giovinazzo. L'iniziativa Anffas-Telethon "A Natale fai un dono che dona" ha incassato 931 euro ; a fronte di un contributo, pari a una donazione, sono state consegnate cinquantotto scatole di cuoricini e otto candele. Il ricavato verrà consegnato interamente alla Fondazione Telethon. Il supporto e la collaborazione tra le due sigle associative, intrapreso dal 2014, è tuttora in corso a carattere nazionale con la finalità di promuovere la ricerca sulle disabilità intellettive, sui disturbi del neurosviluppo e sulle malattie genetiche rare.La volontaria Annarita Orlando, in nome dell'Associazione Anffas, ha inviato un pensiero che pubblichiamo integralmente. «Grazie di cuore a tutti i nostri sostenitori - ha affermato la volontaria Anffas -. L'Associazione Anffas Giovinazzo Ets Aps desidera rivolgere un sentito e caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di sostenerci nella recente campagna promozionale a favore di Telethon. Anche quest'anno, la vostra presenza, il vostro affetto e la vostra generosità hanno reso possibile qualcosa di straordinario. Siamo profondamente grati a ciascuno di voi: ai volontari, ai sostenitori, alle famiglie, ai cittadini che si sono fermati al nostro banchetto, che hanno fatto una donazione o che semplicemente hanno dedicato un pensiero a questa importante causa. Ogni contributo, anche il più piccolo, ha un valore immenso, perché nasce da un cuore solidale. Partecipare alla campagna di Natale Telethon significa credere nella forza della ricerca scientifica, nel diritto alla cura per tutti e, soprattutto, nella speranza. Grazie al vostro sostegno, possiamo continuare a camminare accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con la consapevolezza che insieme si può fare molto di più. Il vostro supporto ci ha ricordato che la solidarietà è ancora un faro acceso nella nostra comunità, capace di unire, ispirare e dare fiducia nel futuro. Grazie per aver scelto di esserci. Grazie - ha concluso - per aver camminato, ancora una volta, al nostro fianco. A nome del presidente Michele Lasorsa e della grande famiglia Anffas rivolgiamo a tutti i nostri sostenitori gli auguri per un sereno anno nuovo che porti serenità, armonia e pace in tutte le famiglie».