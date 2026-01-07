Anffas Giovinazzo
Anffas Giovinazzo
Associazioni

Iniziative benefiche a Natale: il bilancio dell'Anffas Giovinazzo

I ringraziamenti alla cittadinanza per il sostegno

Giovinazzo - mercoledì 7 gennaio 2026
Le iniziative solidali e benefiche promosse dall'associazione Anffas –Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e / o Relazionale, sede di Giovinazzo, svoltesi sul territorio cittadino nel mese di dicembre 2025, hanno registrato un' interessante attenzione da parte del pubblico. Per tracciare un bilancio sui risultati raggiunti e nel rispetto della trasparenza si può comunicare quanto è stato ricavato dalle due campagne di sensibilizzazione sociale proposte grazie alla sinergia messa in campo dal Presidente Michele Lasorsa, dai volontari dell'associazione Anffas e da una rappresentanza del gruppo scout di Giovinazzo. Per quanto riguarda l'iniziativa solidale natalizia

"Una stella per far fiorire la solidarietà" vi comunichiamo i dati dei risultati raggiunti : diciassette panettoni hanno dato un incasso lordo di 340 euro mentre novanta Stelle di Natale hanno raggiunto un incasso lordo di euro 1.215 euro. A seguito delle spese sostenute, il ricavato netto sarà destinato all'Associazione Anffas di Giovinazzo che attuerà iniziative ludiche, laboratoriali e teatrali in favore delle persone con disabilità; le attività si svolgeranno nella sede associativa situata in Corso Alcide de Gasperi n. 41-43 a Giovinazzo. L'iniziativa Anffas-Telethon "A Natale fai un dono che dona" ha incassato 931 euro ; a fronte di un contributo, pari a una donazione, sono state consegnate cinquantotto scatole di cuoricini e otto candele. Il ricavato verrà consegnato interamente alla Fondazione Telethon. Il supporto e la collaborazione tra le due sigle associative, intrapreso dal 2014, è tuttora in corso a carattere nazionale con la finalità di promuovere la ricerca sulle disabilità intellettive, sui disturbi del neurosviluppo e sulle malattie genetiche rare.

Il messaggio di ringraziamento da parte dell'Associazione Anffas
La volontaria Annarita Orlando, in nome dell'Associazione Anffas, ha inviato un pensiero che pubblichiamo integralmente. «Grazie di cuore a tutti i nostri sostenitori - ha affermato la volontaria Anffas -. L'Associazione Anffas Giovinazzo Ets Aps desidera rivolgere un sentito e caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di sostenerci nella recente campagna promozionale a favore di Telethon. Anche quest'anno, la vostra presenza, il vostro affetto e la vostra generosità hanno reso possibile qualcosa di straordinario. Siamo profondamente grati a ciascuno di voi: ai volontari, ai sostenitori, alle famiglie, ai cittadini che si sono fermati al nostro banchetto, che hanno fatto una donazione o che semplicemente hanno dedicato un pensiero a questa importante causa. Ogni contributo, anche il più piccolo, ha un valore immenso, perché nasce da un cuore solidale. Partecipare alla campagna di Natale Telethon significa credere nella forza della ricerca scientifica, nel diritto alla cura per tutti e, soprattutto, nella speranza. Grazie al vostro sostegno, possiamo continuare a camminare accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con la consapevolezza che insieme si può fare molto di più. Il vostro supporto ci ha ricordato che la solidarietà è ancora un faro acceso nella nostra comunità, capace di unire, ispirare e dare fiducia nel futuro. Grazie per aver scelto di esserci. Grazie - ha concluso - per aver camminato, ancora una volta, al nostro fianco. A nome del presidente Michele Lasorsa e della grande famiglia Anffas rivolgiamo a tutti i nostri sostenitori gli auguri per un sereno anno nuovo che porti serenità, armonia e pace in tutte le famiglie».
  • Anffas
Epifania in trasferta per l'AFP Giovinazzo 
6 gennaio 2026 Epifania in trasferta per l'AFP Giovinazzo 
Chiusura Giubileo, mons. Cornacchia nella concattedrale di Giovinazzo
6 gennaio 2026 Chiusura Giubileo, mons. Cornacchia nella concattedrale di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale Anche l'Anffas in piazza con le Stelle di Natale Banchetti presenti pure nella giornata dell'8 dicembre
Il resoconto delle attività pasquali dell'Anffas Giovinazzo Il resoconto delle attività pasquali dell'Anffas Giovinazzo Grande supporto anche per la campagna a favore di Telethon e della ricerca sulle malattie genetiche
In piazza a Giovinazzo le uova di cioccolato Anffas In piazza a Giovinazzo le uova di cioccolato Anffas “A Pasqua fai volare la Solidarietà" è lo slogan scelto per l'iniziativa
L'altarino di San Giuseppe all'Anfass Giovinazzo tra fede, devozione e solidarietà L'altarino di San Giuseppe all'Anfass Giovinazzo tra fede, devozione e solidarietà Vi raccontiamo la genesi e la storia di una tradizione che si rinnova dal 2014
Anffas Giovinazzo, i risultati delle campagne di Natale e Telethon Anffas Giovinazzo, i risultati delle campagne di Natale e Telethon Il presidente Michele Lasorsa ringrazia tutti i simpatizzanti e quanti hanno sostenuto questo processo solidale
Il Natale dolce e fiorito dell'Anffas Giovinazzo Il Natale dolce e fiorito dell'Anffas Giovinazzo Banchetti in piazza anche in questa domenica 8 dicembre
#IOPERLEI, Anffas Giovinazzo e Fondazione Telethon insieme per la Festa della Mamma #IOPERLEI, Anffas Giovinazzo e Fondazione Telethon insieme per la Festa della Mamma Appuntamento nel fine settimana del 4 e 5 maggio in piazza Vittorio Emanuele II
"A Pasqua fai volare la solidarietà", banchetti Anffas in piazza a Giovinazzo "A Pasqua fai volare la solidarietà", banchetti Anffas in piazza a Giovinazzo Apertura dalle 8.30 alle 13.30 ai piedi di Palazzo di Città
Depalma ed il ciclismo pugliese per i pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari
6 gennaio 2026 Depalma ed il ciclismo pugliese per i pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari
Meteo Epifania, tempo variabile su Giovinazzo
6 gennaio 2026 Meteo Epifania, tempo variabile su Giovinazzo
"La Befana vien dall'alto ", evento annullato a Giovinazzo
5 gennaio 2026 "La Befana vien dall'alto", evento annullato a Giovinazzo
Nicola De Matteo presenta a Giovinazzo il suo primo romanzo
5 gennaio 2026 Nicola De Matteo presenta a Giovinazzo il suo primo romanzo
Il ballerino giovinazzese Giuseppe Depalo al Teatro dell'Opera di Roma
5 gennaio 2026 Il ballerino giovinazzese Giuseppe Depalo al Teatro dell'Opera di Roma
Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo
4 gennaio 2026 Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo
Le farmacie di turno a Giovinazzo nel ponte dell'Epifania
4 gennaio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo nel ponte dell'Epifania
AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi
3 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.