IOPERLEI, Anffas Giovinazzo e Fondazione Telethon insieme per la Festa della Mamma

Il tradizionale appuntamento con la, dedicata anche per l'anno 2024 alle mamme rare e speciali si rinnoverà nel weekend di sabato 4 e domenica 5 maggio in tutta Italia e anche a Giovinazzo, vista la concreta collaborazione in corso a livello nazionale, da anni ormai, tra le due associazioni. Anche per questa edizione è prevista la distribuzione delprodotto da Grondona, disponibile in tre diverse ricette: cacao con gocce di cioccolato, pasta frolla e arancia di Sicilia con gocce di cioccolato; la confezione dei biscotti si potrà ricevere con una donazione minima di € 15,00.Ci si potrà recare nella mattinata di sabato e domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso il punto di raccolta allestito sotto il porticato del Comune di Giovinazzo dove si potranno incontrare, il presidente Anffas di Giovinazzo e i volontari dell'associazione cittadina.L'associazioneha aderito alla nuova edizione della campagna solidale #IOPERLEI2024 dedicata a tutte le mamme e, in particolare, a quelle che con grande impegno e sacrificio affrontano situazioni complesse accudendo i loro bambini. Tale attività, come ben ribadito anche nel corso della Maratona Anffas dello scorso 28 marzo, rientra nella partnership avviata a partire dal 2014 tra Anffas e Fondazione Telethon e che, quest'anno, vede raggiunto il suo primo decennale a testimonianza dell'impegno comune ad accrescere la consapevolezza della ricerca per le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.«Partecipare a questa iniziativa, ha sottolineato il presidente Michele Lasorsa, rappresenta una sfida non di poco conto da cui Anffas tutta, considerando la propria mission associativa nella difesa della dignità, dei diritti e della "qualità di vita" delle persone con disabilità in tutta Italia, non può e non deve sottrarsi. Allo stesso tempo, il nostro essere presenti concretamente accanto a Fondazione Telethon rappresenta una grande opportunità per rendere noto a quanta più gente possibile il costante e tangibile impegno che la rete associativa di Anffas pone sul tema: ogni persona raggiunta grazie alla campagna Telethon è, infatti, un potenziale sostenitore, volontario e/o collaboratore con cui stabilire nuove e durature relazioni che permetteranno il futuro della nostra associazione, delle persone che sosteniamo e delle famiglie che rappresentiamo. Esserci e partecipare è dunque fondamentale per dare ulteriore conferma dell'impegno di Anffas tutta nel migliorare, in sinergia con Fondazione Telethon, le condizioni e la "qualità di vita" delle persone con disabilità e delle loro famiglie».Il presidente Michele Lasorsa, ha colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che, tra autorappresentanti, genitori e familiari Anffas, volontari, operatori e supporter, hanno partecipato alla campagna di promozione sociale "A Pasqua fai volare la solidarietà". Nell'occasione sono stati distribuiti, in totale, centoventi uova pasquali e venti colombe artigianali, per un ricavo totale ammontante a € 2.080. «A nome dell' Associazione Anffas Giovinazzo, ci ha detto Annarita Orlando, volontaria dall'anno 2001, componente del Consiglio Direttivo nonché revisore dei conti dell'Anffas di Giovinazzo, ringrazio pubblicamente tutti i sostenitori condividendo la nostra gratitudine, è un atto dovuto il mio. Grazie per averci aiutato a fare la differenza. "Il vostro sostegno incoraggia l'impegno che ci mettiamo nel raggiungere il nostro obiettivo"».