In piazza a Giovinazzo le uova di cioccolato Anffas

Una nuova campagna di solidarietà e sensibilizzazione sociale vedrà impegnata l'associazionenella mattinata di domenica 13 aprile, Domenica delle Palme. Sul territorio cittadino sarà riproposta l'iniziativa di fundraisingfinalizzata all'attuazione di progettualità che mirano all'inclusione sociale dei ragazzi che frequentano l'associazione.Dalle ore 8.30 alle ore 13.00, sotto il porticato del comune di Giovinazzo, si potranno incontrare i volontari Anffas che illustreranno l'iniziativa. Inoltre, versando un contributo di quindici euro si potrà ritirare un uovo dicon gadget esterno del costo di quindici euro, oppure una colomba artigianale Dulciar da 1 kg del costo di 20 euro, farcite con canditi o senza, al pistacchio oppure con le gocce di cioccolato.La campagna solidale è messa in atto per contribuire alla raccolta fondi da destinare ai progetti laboratoriali che i volontari Anffas attuano nella sede associativa sita in via Alcide De Gasperi n 41-43. La suddetta iniziativa si svolge sul territorio cittadino dal 1991 quando l'Anffas faceva già capolino con la sua concreta e partecipata attività associativa rivolta alle persone con differenti tipologie di disabilità: neuro sensoriale, intellettiva e/ o relazionale oltre che motoria.