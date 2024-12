Il Natale dolce e fiorito dell'Anffas Giovinazzo

L'associazione Anffas ha ancora tanti sogni da realizzare e per farlo ha bisogno del sostegno di tutti noi. Il "dolce e fiorito Natale" dell'Anffas, edizione del dicembre 2024, è una iniziativa concreta che si sta svolgendo da ieri mattina, 7 dicembre, sul territorio cittadino a cura di Michele Lasorsa, presidente della locale sede associativa Anffas- APS- (Associazione di Promozione Sociale), - ETS ( Ente Terzo Settore), e dei volontari che si possono incontrare in piazza Vittorio Emanuele, accanto alla sede dell'associazione degli ex combattenti. In questa occasione si può donare un contributo aderendo alla campagna di sensibilizzazione che propone l'acquisto della pianta della Stella di Natale a fronte di un contributo di tredici euro. L'iniziativa, presentata sul territorio dal lontano dicembre 1990, racconta una storia fatta di impegno sociale e associativo che tiene uniti tutti i volontari dediti all'associazione che si occupa delle persone con disabilità, terminologia così definita a livello europeo dalla convenzione Onu. I fondi utili raccolti nel corso di questi due giorni saranno utilizzati per la creazione e la promozione di nuove attività al servizio di persone con disabilità che frequentano il centro Anffas sito in corso Alcide de Gasperi 41-43 a Giovinazzo.La festa del Natale 2024 vedrà rinnovato anche il sodalizio e la concreta collaborazione tra l'Anffas Nazionale e la Fondazione Telethon insieme nel segno della solidarietà e dell'unità d'intenti. Dal 2014 il supporto associativo è in corso, a carattere nazionale, per promuovere la ricerca sulle disabilità intellettive, sui disturbi del neurosviluppo e sulle malattie rare. Il 21 e 22 dicembre l'Anffas e la Fondazione Telethon scenderanno nelle piazze italiane per proporre bauletti di cioccolatini fondenti e al latte a fronte di un contributo di quindici euro e candele versando un contributo di sei euro. La postazione per Anffas e Telethon il 21 e 22 dicembre sarà allestita sotto il porticato del palazzo di città.Per entrambe le iniziative solidali, nei giorni indicati, i volontari dell'Anffas di Giovinazzo e il presidente Michele Lasorsa incontreranno soci e simpatizzanti dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Per informazioni si può contattare il presidente Michele Lasorsa chiamando il n. 335 5343513.Michele Lasorsa, presidente della sede associativa Anffas di Giovinazzo dal 18 marzo 1990 e referente dell'unione italiana ciechi come genitore per il nostro territorio cittadino, ha rivolto un pensiero attraverso le nostre pagine.«L'Anffas è sempre impegnata ed è vicina al sociale del nostro territorio; nelle nostre possibilità cerchiamo di essere di supporto per il prossimo che si trova in difficoltà- ci ha detto Michele Lasorsa -. Ci auguriamo che il futuro sia sempre migliore per le tutte le famiglie e in particolare per chi segue le persone con disabilità che dobbiamo proteggere e rispettare come piccoli fiori delicati. Mi preme ringraziare tutti coloro i quali rivolgono a noi attenzione e sostengono.»