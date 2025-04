Anche Giovinazzo si raccoglie in preghiera per Papa Francesco nella Cattedrale di Santa Maria Assunta

Martedì 22 aprile , alle ore 20.00 , si terrà una Veglia di preghiera nella Cattedrale e nelle Concattedrali della diocesi (la veglia presieduta dal vescovo Cornacchia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali diocesani); a Giovinazzo ci si riunirà nella Cattedrale di Santa Maria Assunta;

, alle ore , si terrà una nella Cattedrale e nelle Concattedrali della diocesi (la veglia presieduta dal vescovo Cornacchia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali diocesani); a Giovinazzo ci si riunirà nella Cattedrale di Santa Maria Assunta; Mercoledì 23 aprile , alle ore 19.00 , Santa Messa di suffragio presieduta dal Vescovo Cornacchia nella Concattedrale di Terlizzi (diretta streaming sui canali diocesani);

, alle ore , presieduta dal Vescovo Cornacchia nella Concattedrale di Terlizzi (diretta streaming sui canali diocesani); Giovedì 24 aprile, in tutte le parrocchie, sarà recitato il Santo Rosario in comunione con la Chiesa universale.

Nella mattinata di ieri, la Chiesa universale ha accolto con commozione la notizia della morte di, Pastore buono e fedele che ha guidato il popolo di Dio con umiltà, coraggio e instancabile dedizione al Vangelo.La, profondamente unita al dolore e alla speranza della Chiesa intera, si stringe nella preghiera attorno alla memoria del Santo Padre.«Il suo amore per la Chiesa, per i poveri e per la pace – scrive il vescovo Mons.– resti scolpito nei cuori e continui a guidare il nostro cammino».Per manifestare il cordoglio e la gratitudine, la comunità diocesana si raccoglierà in preghiera secondo il seguente calendario: