Nuova area giochi piazzetta Iacobellis
Vita di città

Al via il montaggio dei nuovi giochi in piazzetta Iacobellis

Il ripristino sarà possibile grazie all'associazione Orizzonti Futuri. Ma è ancora caccia ai responsabili del rogo

Giovinazzo - giovedì 23 ottobre 2025
È iniziato nella mattinata di mercoledì 22 ottobre il montaggio dei nuovi giochi ed il ripristino di piazzetta Iacobellis, nel quartiere San Giuseppe. L'area destinata al tempo libero di piccoli e delle loro famiglie fu devastata nella notte tra il 29 ed il 30 luglio scorso da ignoti, con ogni probabilità minorenni. Nessuno ha ancora pagato per quei fatti che hanno turbato non solo i residenti, ma una intera comunità finita, sua malgrado, sulle cronache nazionali.

A ripristinare i giochi, grazie ad un accordo con l'Ente comunali, sarà l'associazione Orizzonti Futuri, la onlus che da anni si occupa di benessere per i più piccoli e la loro tutela.

«Ringrazio ancora una volta l'associazione Orizzonti Futuri ed il suo Presidente, dott. Antonio Laghezza, per la sensibilità dimostrata quando, su mia richiesta formale, ha approvato l'idea di ripristinare a propria cura e spese l'area giochi gravemente danneggiata a causa di un incendio di natura dolosa», ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo.

Il vicesindaco ha quindi voluto evidenziare un aspetto che sta particolarmente a cuore a genitori ed abitanti: «Mi auguro che la giustizia, che ovviamente ha dei tempi e delle modalità non compatibili con le necessità di una Città, faccia il suo corso e che i responsabili vengano individuati. In tal caso - è stata la sottolineatura ampiamente condivisa dall'amministrazione comunale, sindaco Michele Sollecito in testa - l'ente si costituirà parte civile per il risarcimento dei danni materiali, circa 13.000 euro, e di immagine patiti».
  • Orizzonti Futuri
  • piazzetta Iacobellis
