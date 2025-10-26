Ripristinati i giochi di piazzetta Jacobellis: collaudo "speciale" per il sindaco

Sono tornati a loro, sono tornati ai bimbi ed alle bimbe di Giovinazzo, così come dovrebbe sempre essere. La barbarie non ha avuto la meglio, sebbene i responsabili debbano ancora essere individuati. Purtroppo.Il sindaco di Giovinazzo ha voluto celebrare nella giornata di ieri il ripristino di scivolo e giostrine per bimbi ins, possibile grazie alla generosa donazione dell'associazioneNei giorni scorsi era stato l'assessore Gaetano Depalo a ringraziare la onlus, ieri, con un post social condito da ironia, lo ha fatto anche Michele Sollecito: «Collaudo effettuato - ha scritto il primo cittadino -Ringrazio Orizzonti Futuri Onlus per aver ripristinato i giochi nella villetta di via Jacobellis».Il "collaudatore" d'eccezione a cui ha fatto riferimento Sollecito era il suo secondogenito, pronto a lanciarsi da uno scivolo con cui speriamo possano tornare a divertirsi tanti bambini e tante bambine. Perché una piazzetta con i giochi è luogo di aggregazione democratico per eccellenza, posto di socializzazione per famiglie, che abbatte censo e possibilità economiche, poiché è aperto e pubblico e tutti, davvero tutti, possono viverla a pieno. Tornare a popolarle, quelle piazzette più periferiche, significa dare anche un segnale a vandali ed imbecilli di ogni sorta: quei luoghi sono nostri, sono della comunità civile e lì non c'è spazio per loro, ma solo di chi vuole vivere la città in totale serenità e nel rispetto dei beni condivisi.