Giochi piazzetta Jacobellis
Giochi piazzetta Jacobellis
Vita di città

Ripristinati i giochi di piazzetta Jacobellis: collaudo "speciale" per il sindaco

Nei giorni scorsi i lavori grazie ad Orizzonti Futuri

Giovinazzo - domenica 26 ottobre 2025
Sono tornati a loro, sono tornati ai bimbi ed alle bimbe di Giovinazzo, così come dovrebbe sempre essere. La barbarie non ha avuto la meglio, sebbene i responsabili debbano ancora essere individuati. Purtroppo.

Il sindaco di Giovinazzo ha voluto celebrare nella giornata di ieri il ripristino di scivolo e giostrine per bimbi in piazzetta Jacobellis, possibile grazie alla generosa donazione dell'associazione Orizzonti Futuri. Nei giorni scorsi era stato l'assessore Gaetano Depalo a ringraziare la onlus, ieri, con un post social condito da ironia, lo ha fatto anche Michele Sollecito: «Collaudo effettuato - ha scritto il primo cittadino -Ringrazio Orizzonti Futuri Onlus per aver ripristinato i giochi nella villetta di via Jacobellis».

Il "collaudatore" d'eccezione a cui ha fatto riferimento Sollecito era il suo secondogenito Gioiele, pronto a lanciarsi da uno scivolo con cui speriamo possano tornare a divertirsi tanti bambini e tante bambine. Perché una piazzetta con i giochi è luogo di aggregazione democratico per eccellenza, posto di socializzazione per famiglie, che abbatte censo e possibilità economiche, poiché è aperto e pubblico e tutti, davvero tutti, possono viverla a pieno. Tornare a popolarle, quelle piazzette più periferiche, significa dare anche un segnale a vandali ed imbecilli di ogni sorta: quei luoghi sono nostri, sono della comunità civile e lì non c'è spazio per loro, ma solo di chi vuole vivere la città in totale serenità e nel rispetto dei beni condivisi.
  • piazzetta Iacobellis
AFP Giovinazzo, quanto amaro dopo un po’ di dolce
26 ottobre 2025 AFP Giovinazzo, quanto amaro dopo un po’ di dolce
Domenica con 25° su Giovinazzo
26 ottobre 2025 Domenica con 25° su Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Al via il montaggio dei nuovi giochi in piazzetta Iacobellis Al via il montaggio dei nuovi giochi in piazzetta Iacobellis Il ripristino sarà possibile grazie all'associazione Orizzonti Futuri. Ma è ancora caccia ai responsabili del rogo
Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis Era stata data alle fiamme nella notte tra il 29 ed il 30 luglio scorsi da vandali
Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...» Politica Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...» Un post della civica di opposizione per sottolineare alcuni aspetti
Rogo giochi piazzetta Jacobellis: ragazzi ridono dopo aver appiccato il fuoco - il VIDEO Cronaca Rogo giochi piazzetta Jacobellis: ragazzi ridono dopo aver appiccato il fuoco - il VIDEO Il sindaco Sollecito ha diffuso il video ripreso da una telecamera posta su una impalcatura in zona
Incendio piazzetta Iacobellis, la nota di Sinistra Italiana Giovinazzo Politica Incendio piazzetta Iacobellis, la nota di Sinistra Italiana Giovinazzo Dalla segreteria: «Occorre un piano straordinario per la cura e la difesa dei beni comuni»
Installati i nuovi giochi in piazzetta Iacobellis Attualità Installati i nuovi giochi in piazzetta Iacobellis Depalo: «Tra mille difficoltà continuiamo a pensare alla città del domani»
Piazzetta Iacobellis, il Comune di Giovinazzo affida i lavori per una nuova area giochi Attualità Piazzetta Iacobellis, il Comune di Giovinazzo affida i lavori per una nuova area giochi L'atto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio on line
Lancette indietro: torna l'ora solare
26 ottobre 2025 Lancette indietro: torna l'ora solare
Il Comune di Giovinazzo ripulisce l'agro. Sollecito: «Stato pietoso delle campagne»
25 ottobre 2025 Il Comune di Giovinazzo ripulisce l'agro. Sollecito: «Stato pietoso delle campagne»
Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato
25 ottobre 2025 Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato
AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 
25 ottobre 2025 AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
25 ottobre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
25 ottobre 2025 Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
24 ottobre 2025 Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato
24 ottobre 2025 Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.