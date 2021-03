Sono stati installati in, nel quartiere San Giuseppe di Giovinazzo, i nuovi giochi per i bimbi.Il Comune di Giovinazzo aveva affidato, mediante acquisto diretto sul MePA, alla società modugnesel'allestimento di quell'area che, soprattutto durante la bella stagione, è punto di ritrovo dei residenti del quartiere.La spesa complessiva per le casse comunali è stata di(IVA inclusa al 22%) e comprendeva la fornitura, il trasporto e la posa dei giochi che sono, assicurano dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, di ultimissima generazione, col conforto di pavimentazione anti-trauma. Nelle prossime ore sarà definitivamente chiuso il cantiere, ma l'area giochi non potrà essere subito fruibile per via delle normative anti-Covid e per le ulteriori restrizioni regionali subentrate in queste ultime ore.«Pur tra le mille difficoltà di un periodo storico unico dal dopoguerra - ha detto, alla guida dell'Assessorato ai Lavori Pubblici -, continuiamo a progettare e realizzare la città del domani, fatta a misura di bambini, creando nuovi spazi di aggregazione e nuovi contesti dove poter vivere in comunità e non solo attraverso i mondi virtuali offerti dai social network e dal web in genere».Sulla stessa lunghezza d'onda il Sindacomolto soddisfatto per aver «restituito alla gente del quartiere uno spazio più gradevole».L'intervento di piazzetta Iacobellis si inserisce in una più articolata idea di recupero delle periferie cittadine, che nel quartiere San Giuseppe aveva portato al restyling di piazzetta Toselli ed alla candidatura recente di un progetto per riqualificare col verde urbano e con aree attrezzate anche la zona di via Papa Giovanni XXIII. Una nuova area giochi, fanno sapere infine da Palazzo di Città, sorgerà anche in piazza Stallone nei pressi dell'edificanda velostazione e altre sono state installate nei mesi scorsi in piazza don Tonino Bello ed in piazzetta Kennedy, oltre che nella villetta di viale Moro.