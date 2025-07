Incendio piazzetta Iacobellis, la nota di Sinistra Italiana Giovinazzo

«Un incendio ha devastato l'area giochi per bambini in piazzetta Iacobellis, a Giovinazzo, distruggendo completamente le strutture. Un luogo di gioia, condivisione e socialità per le famiglie del quartiere è stato ridotto in cenere. È una ferita per tutta la comunità. Un atto gravissimo, che colpisce i più piccoli, i più fragili e che ci interroga sulle responsabilità, sulla sicurezza e sulla cura che dobbiamo pretendere per i nostri spazi pubblici».Cosìa poche ore da un rogo senza senso che ha colpito tutta la cittadinanza, in maniera particolare le famiglie che in quell'area trovavano un mondo a parte, momenti di spensieratezza e convivialità con altri genitori e nonni.«La verità - sottolinea la segreteria guidata da Gaia Giannini - è che la situazione è completamente fuori controllo: ogni notte il nostro territorio diventa terra di nessuno, abbandonato, preda del degrado, del vandalismo, dell'incuria. È il momento di reagire e di chiedere all'amministrazioneNon ci rassegniamo alla paura. Difendiamo ogni metro di spazio pubblico come spazio di libertà, uguaglianza, comunità», è il manifesto d'intenti conclusivo.